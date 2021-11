Zweibrücker Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ : „Wir freuen uns auf das nächste Jahr“

Zweibrücken Bei ihrem letzten Monatstreffen hat die Zweibrücker Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ Rückschau gehalten. Die Zahl der Aktivitäten und Projekte hat erheblich zugenommen.

Es wäre so schön gewesen: Zum ersten Mal seit Gründung von „ZW vernetzt“ vor drei Jahren wollte sich die Bürgerinitiative für Natur- und Klimaschutz-Initiativen in Zweibrücken diesmal beim Weihnachtsmarkt mit einem Stand präsentieren. Doch diese Veranstaltung fällt erneut Corona zum Opfer (wir berichteten). „Wir wollten uns einem breiteren Publikum bekannt machen“, erklärte Tanja Neumann, „und zwar mit einem Angebot, das zu uns passt“.

Bei ihrem letzten Monatstreffen hatte „ZW vernetzt“ Rückschau über Sommer und Herbst gehalten. Das Aktions-Wochenende Stadtgrün brachte neben tollen Pflanz-Aktionen und engagierter Nachbarschaftshilfe auch Erkenntnisse über Verbesserungsmöglichkeiten. So etwa, die Malaktion für Kinder künftig an einem belebten Platz anzubieten. Immer wieder großes Interesse gebe es an den Infoständen, ob zum Stadt-Grün oder zum Klimatag der „Ökologische Fußabdruck“.

Für Februar 2022 ist erneut eine Müllsammel-Aktion geplant. Dies sei die beste Zeit, was die Vegetation betrifft. Der Kritik des UBZ an dem Umfang der diesjährigen Großaktion will die Bürgerinitiative mit kleineren Aktionen beispielsweise rund um Kindergärten und Schulen, in Stadtteilen und Vororten am selben Tag begegnen. Kleinere, über das Jahr verstreuten Aktionen seien nicht ausreichend öffentlichkeitswirksam.