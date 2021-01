Zweibrücker Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ : Gewinner des Jahresrückblick-Quiz stehen fest

Natürlich führte die Zweibrücker Rosenkönigin Annika I. den Umzug der Wanderbäume in der Zweibrücker Fußgängerzone an – nur eine von vielen Aktionen unter Beteiligung der Bürgerinitiative „ZW vernetzt“. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Tue Gutes und sprich darüber. Unter diesem Motto lud die Bürgerinitiative „ZW vernetzt“ online und im Pfälzischen Merkur zu einem Jahresrückblick-Quiz ein. Insgesamt 73 Personen haben dabei mitgemacht, auch über die Stadtgrenzen von Zweibrücken hinaus.

„Das ist ein tolles Ergebnis und freut uns sehr. Mit so großem Interesse hatten wir nicht gerechnet“, freut sich der Initiator und Sprecher der Bürgerinitiative „ZW vernetzt“, Stefan Paul. In Gemeinschaftsarbeit war das „Zweibrücker Quiz“ entstanden. Sowohl die Stadtverwaltung und ihre Töchter UBZ und die Stadtwerke als auch viele unterschiedliche Gruppen und Initiativen hatten sich daran beteiligt. Wer einen der schönen Preise gewinnen wollte, musste Aufgaben durch Ankreuzen der richtigen von drei vorgeschlagenen Antworten lösen.

Gleich 18 Fragen erinnerten daran, was 2020 in Bezug auf Umwelt- und Klimaverbesserung und Nachhaltigkeit geschaffen und geleistet wurde. „Das ist mehr, als drei Kreuzchen zu machen“, betont Stefan Paul. Dafür habe man unter Umständen recherchieren, alte Zeitungen wälzen oder auch jemanden anrufen und nachfragen müssen. Denn zwei Fragen, obwohl themenbezogen, gingen jedoch über das Wirken von „ZW vernetzt“ hinaus. Die eine hinterfragte die Trinkwasserqualität in Zweibrücken. Antwort: „Klar doch, das Zweibrücker Leistungswasser ist von allerbester Trinkqualität. Und es ist im Vergleich zu Wasser in Plastikflaschen auf jeden Fall die nachhaltigere Variante (und auch deutlich billiger).“

Eine weitere Frage thematisierte die Menge an Ökostrom, die der Wasserkraft-Stromgenerator des UBZ an der Fischtreppe erzeugt. Hier war die größte der angegebenen Mengen die richtige Lösung: rund 85 000 kWh/Jahr, was dem jährlichen Strombedarf von etwa 20 Haushalten entspricht.

Stefan Paul erklärt: „Wir wollten auf diesem Wege darauf hinweisen, dass bei der Fischtreppe eine Menge „grüner Strom“ produziert wird – was eine tolle Sache ist und was viele nicht wussten.“

Apropos Nichtwissen: Alle 73 Teilnehmenden haben mindestens zwölf der 18 Fragen korrekt beantwortet und konnten somit an der Verlosung teilnehmen. Die meisten Fehler gab es bei der Frage nach dem Umwelt-Film „Tomorrow – eine Zukunft voller Lösungen“, den die evangelische Jugendarbeit und Erwachsenenbildung im Rahmen der jährlichen „Weltretter-Trendsetter“-Woche in der Karlskirche gezeigt hatte. Denn achtmal wurde auf „The Day after tomorrow“ getippt, einen in die Jahre gekommenen US-Science-Fiction- und Actionfilm über eine kommende Eiszeit.

Außerdem suchten einige Teilnehmer den ersten Fair-Teiler, über den das Team von Foodsharing 2020 über 18 Tonnen an Lebensmitteln vor der Mülltonne bewahrt hatte, entweder am neuen Ixheimer Kreisel oder an der (inzwischen bei Star-Wars-Fans weltweit als R2D2 berühmten) Sternwarte der Hochschule. Eingerichtet ist er jedoch im „s’Bonnie“, dem evangelischen Jugenzentrum, in dem auch das Dekanat Zweibrücken untergebracht ist.

Eingereicht wurden die Quiz-Antworten auf ganz unterschiedlichen Wegen: per Mail, per Post und über das Online-Formular. Die Verlosung wurde von Familie Pick am Silvester-Nachmittag durchgeführt. Losfee Milena zog unter juristischer Aufsicht ihres Vaters – Stefan Pick ist Richter am Amtsgericht in Zweibrücken – die zwölf Gewinner aus dem Lostopf.

Gewonnen haben: Eine Trinkwasserflasche aus Glas: Annika Meier, Klaus-Jürgen Noller, Yannick-Noah Schmidt. Ein Buch: Daniel Dietze („Zero Waste Küche“ von Sophia Hoffmann), Friederike Pick („Zieht Euch warm an, es wird heiß“ von Sven Plöger), Josephine Wunderberg („Unsere Welt neu denken“ von Maja Göpel). Eine DVD „Tomorrow, die Welt ist voller Lösungen“ ging an Monika Kuppitz, Valentin Brocke, Hans-Philip von Waldow, ein Samen-Set an Barbara Danner-Schmidt, Markus Theimer und Frank Brocke.