Auf Antrag von SPD und CDU 10 000 Euro Rat bezuschusst Turnerjahrmarkt — Sorge vor Präzedenzfall

Stéphane Moulin, Fraktionvorsitzender der SPD, hatte, auch im Namen der CDU, zuvor den Antrag begründet. „Es geht darum, eine Traditionsveranstaltung in Zweibrücken zu unterstützen“, sagte er mit Blick auf die Tatsache, dass in knapp zwei Monaten die 101. Auflage des Turnerjahrmarkts (immer am Pfingst-Wochenende) gefeiert wird.