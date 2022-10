Kita vor Abschluss, Entwarnung für Rimschweiler : Zahlreiche Bauprojekte in Entwicklung

Die „Kunst am Bau“ an der neuen Kita an der Gabelsbergerstraße ist schon länger fertig. Anfang Dezember soll – nach mehreren Rückschlagen – endlich die Einrichtung feierlich geöffnet werden. Foto: Lucas Hochstein

Zweibrücken In Zweibrücken befinden sich jede Menge Bauvorhaben in der Entwicklung. Im Bauausschuss informierte das Rathaus über den Stand. Manches stockt, anderes ist fast fertig – etwa die neue Kita.

Gut Ding will Weile haben? Wenn es danach geht, muss die neue Kindertagesstätte an der Gabelsbergerstraße richtig schön werden. Denn es benötigte jede Menge Zeit, viel mehr als geplant, bis die Arbeiten endlich abgeschlossen werden konnten. Ein Wasserschaden warf die Arbeiten um Monate zurück, der Fund einer Bombe auf dem Grundstück hatte das Übrige dazu getan (wir berichteten mehrfach).

Doch nun ist alles gut. Das machte in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend die Stadt deutlich. Das Rathaus informierte in dem Gremium über den Sachstand zu den ganzen Bauprojekten, die derzeit in der Entwicklung sind. Und das sind derart viele, dass die Sitzung fast zwei Stunden lang dauerte.