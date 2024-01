Seniorenbeirat sucht Sponsor Wunsch nach Bus für Senioren in Zweibrücken wird laut

Info

Wirte in der Zwickmühle: Nicht nur in Zweibrücken sind die Sorgen der Wirte groß. Auch in der angrenzenden Saarpfalz machen sich die Gastronomen jetzt viele Gedanken, wie eine Umfrage unserer Zeitung zeigt. Vor allem eine ausufernde Inflation wird als Problem genannt. So beklagt auch Roberto Ferraro, der die „Trattoria la Contessa“ in Gräfinthal führt, eine „Explosion der Preise“. Er sagt, für viele Restaurants sei es zwar „Ehrensache, keine oder kaum vorgefertigte Lebensmittel zu verarbeiten. Dabei gibt es allerdings eine Ausnahme. Viele von ihnen beziehen vorgefertigte Kartoffeln. In Zeiten der Personalnot, die allenthalben herrscht, hat kaum noch einer die Zeit und eine freie Küchenhilfe, die Kartoffeln schält. Geschälte und vorgeschnittene Kartoffeln werden zugekauft. Hauptlieferant dieser vorgefertigten Kartoffeln ist die Metro. Im Herbst 2019 zahlte man dort für zehn Kilo Pommes frites netto 8,29 Euro. Heute kostet die gleiche Menge 20,52 Euro. Für vorgefertigte Bratkartoffelscheiben zahlte man vor Corona knapp zwölf Euro pro zehn Kilo. Heute kosten sie 25,96 Euro netto. Hätte die Gastronomie den Preis für das Schnitzel, das 2019 noch mit zwölf bis 15 Euro auf der Mehrzahl der Speisekarten stand, im gleichen Maß erhöht, es würde heute schon satte 30 Euro kosten. Doch es kostet auch heute noch fast denselben Preis wie vor Jahren – die Differenz, die in der Herstellung aufgetreten ist, haben die Gastwirte geschluckt“. Ronald Niemeijer der das „Landhotel Rabenhorst“ in Homburg leitet, sagt: „Wir kommen nicht herum, in einem gewissen Maß die Steuererhöhungweiterzugeben. Andererseits sehe ich, dass bei den Gästen ein Punkt erreicht ist, an dem sie nicht mehr mitmachen. Deshalb ist bei uns Gastronomen Kreativität gefragt. Wir müssen noch einfallsreicher werden bei der Zusammenstellung unserer Menüs, wir müssen bewusst einkaufen, wir brauchen Ideen“. Christel Born, Seniorchefin im Hubertushof Born in Niederwürzbach, erzählt, dass sie für das Kilo Roastbeef heute acht Euro mehr zahle als vor wenigen Wochen. Hier liege der Grund im Wegfall des Zweibrücker Schlachthofs. Ihr Fleischlieferant, der dort schlachten ließ, habe jetzt eine neue, weiter entfernte Schlachtstätte gefunden. Die Folge seien höhere Kosten, die müsse man weitergeben. Michael Petry vom Dorfkrug in Altstadt warnt: „Die zwölf Prozent Mehrwertsteuererhöhung sind das geringste, was auf uns zukommt“. Er kündigte an, seine Preise um 20 Prozent erhöhen; damit liege er noch unter der Empfehlung, die eine große Brauerei ihren Vertragspartnern gebe. Diese gehe sogar von einer notwendigen Erhöhung von 25 Prozent aus. (pga)