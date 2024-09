Stadtrat Zweibrücken Busse sollen wieder für die Stadt fahren

Die ständigen, teils unangekündigten Busfahrerstreiks hatten in den vergangenen Monaten die Nerven vieler Eltern in Rheinland-Pfalz stark belastet. Immer wieder mussten sie einspringen. Inzwischen haben zwar die Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) und die Gewerkschaft ver.di in dem lange schwelenden Tarifkonflikt zu einer Einigung gefunden, die mit Beginn des kommenden Jahrs in Kraft treten soll. Trotzdem denkt der OB mit Blick auf den in fünf Jahren auslaufenden Vertrag mit der Stadtbus GmbH schon über eine Neukonzeptionierung nach.