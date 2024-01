Nur wenige Unfälle: Wer kann, bleibt zuhause Für Zweibrücken verläuft es halbwegs glatt

Der UBZ hatte bereits ab vier Uhr morgens alles in der Macht stehende getan, die Straßen, soweit möglich, für den Verkehr freizubekommen. Steffen Mannschatz, stellvertretender Leiter des Umweltbetriebs, verkündete mittags: „Die Hauptverkehrsachsen sind seit spätestens zehn Uhr gut befahrbar.“ Um vier Uhr seien zwei Winterdienst-Fahrzeuge losgeschickt worden. Einer der beiden Lkw habe sich quergestellt, woraufhin das sogenannte „Springerfahrzeug“, ein dritter Lkw, um sechs Uhr ausrückte. „In Seitenstraßen hatten wir am Morgen zwei Zentimeter Eisschicht“, berichtete Mannschatz. Das sei schon der helle Wahnsinn gewesen. Der UBZ’ler muss lange zurückblicken, wann in Zweibrücken zuletzt solche Verhältnisse herrschten, er tippt, dass das 20 Jahre her sein müsse. Besonders schwierig seien die Verhältnisse am Mittwoch etwa am Wacken und in der Bayernstraße gewesen.