Schausteller-Treffen zu Weihnachtsmarkt : Budenzauber bricht jetzt schon Rekord

Heiko Saberatzky bei der Vorbesprechung der Schausteller im Ratssaal des Rathauses. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Der Organisator des Weihnachtsmarktes traute seinen Augen kaum: Fast 100 Teilnehmer kamen zu einem Vorgespräch in den Ratssaal. Es wurde viel gefragt und diskutiert. Und abgestimmt – über den Mindestpreis für Glühwein.

Es hätte wohl nicht viel gefehlt – und Heiko Saberatzky hätte ausgerufen: „Ja, ist denn heut‘ schon Weihnachten?“ Ohne Frage war das für den Organisator des Weihnachtsmarktes in Zweibrücken am Mittwochabend eine festliche Bescherung, die er im Ratssaal des Rathauses erleben durfte.

Saberatzky freut sich stets, wenn alljährlich im Herbst zahlreiche Schausteller zu der Vorbesprechung des Weihnachtsmarktes kommen. Als Organisator ist eine gute Resonanz natürlich das größte Lob.

Aber so etwas? Fast 100 Schausteller beziehungsweise Helfer waren in den Ratssaal gekommen. Teils deutlich vor Beginn des Termins um 19 Uhr. Aufgeregte Stimmen im Saal und auf dem Flur. Alle fieberten darauf, über den bald beginnenden Budenzauber zu sprechen, Saberatzky mit Fragen zu löchern und den einen oder anderen organisatorischen Wunsch loszuwerden.

„Also, ich bin verblüfft über diesen Andrang. So viel wie heute war ja noch nie los“, staunte Saberatzky. „Und ich mache das schon seit elf Jahren, nicht seit zehn Jahren, wie ich noch im Merkur gemeint habe“, sagte der Organisator. Womit er seine Aussage in unserer Zeitung korrigierte – im Merkur-Bericht über das anberaumte Treffen und die große Zahl von Interessenten hatte Saberatzky noch gesagt, 2022 sei sein zehntes Jahr in der Verantwortung für den Budenzauber.

„Er wird halt alt“, rief neckend ein der langgedienten Händler aus den hinteren Reihen in Richtung Saberatzky. Die Stimmung war also grundsätzlich gut. Obwohl den allermeisten Händlern nicht unbedingt zum Lachen zumute ist. Sie sind erst von der Pandemie und den Lockdowns gebeutelt worden, der Zweibrücker Weihnachtsmarkt etwa wurde 2020 und 2021 abgesagt.

Und nun sind neue dunkle Wolken über ihnen aufgezogen – in Gestalt von Energiekrise und Inflation. Aber Lamentieren hilft nicht. Jetzt setzen viele ihre Hoffnungen auf einen anständigen Jahresendspurt, auf einen florierenden Weihnachtsmarkt.

Saberatzky sagte, er sei in den vergangenen Tagen mehrfach von Schaustellern angesprochen worden, auch jetzt, unmittelbar vor dem Treffen im Ratssaal: „Mensche wärklich, dass de Weihnachtsmarkt dies Johr stattfinne duud?“

Seine Anwort: „Ich kann es nicht mit Bestimmtheit sagen. Aber ich habe in diesem Jahr ein gutes Gefühl. Besser als in den Vorjahren, besser als 2021, als der Markt ganz kurzfristig, zwei Tage vor Beginn, abgesagt werden musste.“

Er rechne auch nicht mit ernsten Einschränkungen. Die härteste Maßnahme, die er für möglich halte, sei eine Maskenpflicht für Innenräume, vielleicht auch noch für Außenbereiche, wenn dort kein Abstand von 1,50 Meter eingehalten werden könne. „2G- oder 3G-Regeln: Damit rechne ich dieses Jahr nicht. Und auch ob eine Maskenpflicht kommt, kann noch nicht gesagt werden.“

Grundsätzlich sieht also alles danach aus, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr, nach zwei Jahren Zwangspause, wieder stattfinden kann.

Saberatzky wiederholte in seinem Vortrag, was er bereits vorab im Merkur bekanntgegeben hatte: Der Markt geht dieses Jahr extra lang, über acht Tage. Grund ist, dass der Nikolaustag – stets ein besucherstarker Tag – auf einen Dienstag fällt. Deswegen wird das erste Wochenende ein XXL-Wochenende: Der Hüttenspaß beginnt am Freitag, 2. Dezember und geht bis Dienstag, 6. Dezember. Am zweiten Wochenende geht er dann über drei Tage: von Freitag, 9. Dezember bis Sonntag, 11. Dezember.

„Es gibt Kernöffnungszeiten“, wiederholte der Organisator. Die Besucher bräuchten Verlässlichkeit. Daher gilt: An den Werktagen (Freitag, Montag und Dienstag) wird ab 17 Uhr geöffnet, die Hütten sind zu betreiben bis mindestens 21 Uhr, maximal 22 Uhr. Samstag und Sonntag wird bereits um elf Uhr geöffnet, bei gleichen Schlusszeiten wie an den Werktagen.

Die teilnehmenden Händler haben keinen Anspruch auf einen Wunschstellplatz, wobei Saberatzky versucht, den aktuell knapp 55 Gemeldeten soweit möglich entgegenzukommen.

Einige fragten nach dem Bühnenprogramm, Saberatzky sagte, das sei in der Mache. Einfach sei die Organisation nicht. „Viele sind in den beiden vergangenen Jahren den Bach runtergegangen. Das Personal hat sich in der Pandemie andere Jobs gesucht.“ Es gebe nicht mehr allzu viele Anbieter in Sachen Bühnenprogramm. „Die, die überlebt haben, verlangen jetzt 300 oder 400 Prozent mehr als vorher“, machte Saberatzky deutlich. Angesichts dieser Preisentwicklung stöhnten einige Schausteller leise auf.

Natürlich war das Thema Energiekosten ein zentraler Aspekt. Saberatzky stellte bei einer kleinen Umfrage unter den Anwesenden fest, dass inzwischen alle auf LED-Beleuchtung umgestellt haben. Das sei schon mal gut. Er machte seinen fast 100 Zuhörern, die beim Thema Energie besonders aufmerksam die Ohren spitzten, unmissverständlich klar: „Heizen mit Strom ist nicht.“

Die Stromquelle, die für den Weihnachtsmarkt angezapft werde, laufe Jahr für Jahr bereits am Anschlag. Wenn nun noch einige den Heizstrahler anschließen wollten, „dann fliegen die Sicherungen raus. Dann müssen die Stadtwerke rausfahren und eine Panzersicherung reinhauen. Das dauert. Und so lange ist dann der Weihnachtsmarkt dunkel“, verdeutlichte er.

Auch an die Sicherheit der Buden sei dieses Jahr gedacht; es gebe einen Wachdienst, der mit zwei Mann abends Patrouille laufe.

Zum Schluss ging es dann noch um einen ganz wichtigen Aspekt: den Glühweinpreis. Mehrere Händler machten ihrer Sorge Luft, dass der eine oder andere Budenbetreiber Kampfpreise anbieten und so den übrigen das Geschäft kaputtmachen könnte. Schließlich wurde abgestimmt über die Höhe des Mindestpreises: die knapp 100 Teilnehmer einigten sich auf einen Preis von mindestens 2,50 Euro pro Tasse Glühwein (ohne Schuss).