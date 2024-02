Walter Dury Der einstige Schlossherr wird 80

Danach begann die Karriere als Richter. Zuerst wurde er Richter am Landgericht Zweibrücken, bereits 1980 folgte der Ruf an das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken. Ab 1992 kamen dann die besonderen Aufgaben: Zuerst war er Präsident des Landgerichts Kaiserslautern, von 1995 bis 2009 dann Präsident des Pfälzischen Oberlandesgerichts Zweibrücken. Zugleich wählte ihn der Landtag zum Richter am Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz.