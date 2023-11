Verein muss für Kinderfasching 2024 Alternative suchen VTZ fühlt sich von Festlicht „ausgebootet“

Sandra Matheis weiter: „Ende 2022 erhielten wir dann von der VTZ eine Anfrage – man wolle 2023 den Kinderfasching in der Festhalle durchführen.“ Festlicht, die an den Abenden zuvor ein Programm für Erwachsene arrangierten, gaben für den angefragten Sonntag, 19. Februar, grünes Licht: Die VTZ konnte also ihren Kinderfasching wie gewohnt an der Saarlandstraße feiern. Matheis merkt an: „Wir standen ja bereits seit dem Jahreswechsel 2021/2022 im Belegungsplan für die gesamten Fastnachtstage drin und hätten ,Nein‘ sagen können. Aber das taten wir nicht, der Kinderfasching konnte stattfinden. Wir haben das mit der VTZ auch so kommuniziert. Nämlich, dass das ein Zugeständnis von uns ist.“