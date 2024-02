Schuldenübernahme und Gewerbesteuer helfen Zwei starke Impulse für den Haushalt 2024

Info

Der größte Brocken bezüglich der geplanten Investitionen für 2024 entfällt erneut auf den Straßenausbau. Hierfür sind 6,26 Millionen Euro vorgesehen. Platz zwei belegt der Brand- und Katastrophenschutz – hier nennt die Kämmerei eine geplante Summe von 5,9 Millionen Euro. Die beiden erstgenannten Posten machen mit Abstand den größten Teil aus. Auf dem dritten Platz folgen die Schulen mit 2,2 Millionen, darauf Kindergärten und Spielplätze (1,69 Millionen Euro), EDV und Digitalisierung (1,33 Millionen Euro), Wasserbau (1,2 Millionen), Sportstätten (1,05 Millionen), Öffentlicher Personennahverkehr (1,02 Millionen), „Sonstige“ (430 000 Euro; hierzu zählt laut Kämmerei unter anderem die Forst-Verwaltung) und Städtebau (410 000 Euro). Prozentual bewertet entfallen auf den Straßenbau 29 Prozent der Investitonen und auf den Brand- und Katastrophenschutz 27 Prozent. Diese beiden Schwerpunkte machen also bereits mehr als die Hälfte der geplanten Investitionen für 2024 aus. Auf Platz folgen dann die Schulen mit geplanten zehn Prozent. Zum Straßenbau: Ob des extrem schlechten Zustandes vieler Straßen in der Rosenstadt kann mit den geplanten 6,26 Millionen Euro nur ein kleiner Teil saniert werden. Am wichtigsten ist sicher die Sanierung der in einem desaströsen Zustand befindlichen Schlachthofstraße – alleine für die Sanierung dieser Straße sind 1,16 Millionen Euro eingeplant. Als zwei weitere Straßen nannte die Kämmerei die Talstraße in Mörsbach (1,05 Millionen Euro) und die Bayernstraße in Rimschweiler (0,79 Millionen). Beim Brand- und Katastrophenschutz schlägt die Erweiterung der Feuerwache mit 5,22 Millionen Euro zu Buche, der Rest ist für Fahrzeuge vorgesehen. (eck)