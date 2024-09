Betriebsversammlung beginnt mit Überraschung Unbefristeter Streik ab Donnerstag bei Tadano Demag

Info

Auf Merkur-Anfrage sagte Tadano-Demag-Sprecherin Anne Steeb am Spätnachmittag, man könne die Auswirkungen des Streiks momentan noch nicht genau abschätzenund müsse die nächsten Tage abwarten. Die Geschäftsführung bleibe aber bei ihrer Warnung vom Vortag, vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens sei ein Streik unverantwortlich und werd die finanzielle Situation noch weiter verschlechtern – weshalb man an Betriebsrat und Gewerkschaft appelliere, schnell an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Eine Schlichtungsstelle ist ja schon definiert“, machte Steeb am Mittwoch auf die Möglichkeit aufmerksam, den Konflikt mithilfe eines neutralen Vermittlers zu lösen zu versuchen.

Zur Absage der Teilnahme der Geschäftsleitung an der Betriebsversammlung am Mittwoch erklärte Steeb, am Dienstag sei die Versammlung ja wegen eines Warnstreiks durch Betriebsrat und IG Metall vorzeitig abgebrochen worden. Geschäftsführer Kenichi Sawada habe sich aber schon zuvor in der Versammlung „die wirtschaftliche Lage dargestellt – deshalb war noch ein Bericht am Donnerstag nicht erforderlich“.⇥(lf)