Umfrage bei Gastgebern : Pandemie, Personalmangel und Preisexplosion

Das Gastgewerbe in Rheinland-Pfalz blüht nach dem Wegfall nahezu aller coronabedingten Einschränkungen auf. Das erklärt das Statistische Landesamt in Bad Ems mit Blick auf 2022. Nach vorläufigen Berechnungen nahmen die realen, also preisbereinigten Erlöse gegenüber 2021 um 40 Prozent zu. Nominal, also gemessen in jeweiligen Preisen, lag das Plus aufgrund der Inflation sogar bei 49 Prozent. Mit den Umsatzzuwächsen geht eine Annäherung an das Vor-Corona-Niveau einher: Im Vergleich zu 2019 lagen die realen Umsätze in 2022 nur noch um 14 Prozent niedriger. Nominal waren es 1,7 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Das Beherbergungsgewerbe erwirtschaftete real 60 Prozent mehr Umsätze (nominal: plus 72 Prozent). Ein Plus von 32 Prozent verbuchte die Gastronomie. Die Zahl der Beschäftigten stieg um 14 Prozent. (lrs/eck)