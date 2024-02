Heuer Ärger bei der FDP, früher bei der SPD Die Schmerzen des Generationenwechsels bei den Parteien

Wie kam es dazu? Am späten Mittwochabend erreichte der Merkur Schüler am Telefon. Und der Zweibrücker betonte auf unsere Anfrage, dass er keineswegs „einfach so“ das Aus erklärt habe (in unserem Online-Auftritt ergänzten wir noch am späten Mittwochabend den Bericht um Schülers Stellungnahme).