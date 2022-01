Treppe im Tempel wieder frei, dafür Warnbaken am Marienstein : Schutz für Kinder: UBZ zäunt große Wiese in Ixheim ein

Zweibrücken Wie angekündigt, wird die von manch spielendem Kind (und Hundehalter) gerne aufgesuchte Fläche eingezäunt. Treppe, die Röntgenstraße mit Tempel verbindet, ist derweil wieder freigegeben. Dafür stehen jetzt Warnbaken an Treppe, die Marienstein, Christian-Schwarz- und Richard-Wagner-Straße miteinander verbindet.

Der UBZ hatte daraufhin Anfang November erklärt, er prüfe eine Absperrung. Die Würfel sind gefallen. Mitarbeiter eines vom Umweltbetrieb beauftragten Sub-Unternehmens sind seit Beginn dieser Woche damit beschäftigt, einen stabilen Metallzaun entlang von Römer- und Wachtelstraße sowie der Einfahrt zum Wohnpark Bei den Fuchslöchern zu ziehen. Er werde wohl noch diesen Donnerstag fertiggestellt, erklärten sie auf Anfrage. Der Zaun werde die Wiese komplett abgrenzen, lediglich an der Wachtelstraße werde eine Lücke für ein Zufahrtstor gelassen. Der UBZ erklärt auf Anfrage, das zu installierende Tor ermögliche es den Mitarbeitern des UBZ, mit dem Kanalspülfahrzeug das Grundstück zu befahren, „um die erforderlichen Reinigungsarbeiten an dem Rückhaltebecken vornehmen zu können“.

Die Baken dort sind also weg. Dafür gibt es sie an anderer Stelle nun: An der Treppe, die Marienstein mit Richard-Wagner- und Christian-Schwarz-Straße verbindet. Der UBZ: „Grundsätzlich ist es der Kommune unter Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit beim Winterdienst erlaubt, Treppenwege bzw. Wegverbindungen zu sperren. Hierbei ist zu beachten, dass die Anlieger, auch wenn sie Umwege in Kauf nehmen müssen, ihr Ziel erreichen.“ Dies treffe hier zu.