Flugplatz- und Stadt-Feuerwehr in Zweibrücken kooperieren : Feuerwehr unterstützt Feuerwehr

Zweibrücken Die Zweibrücker Stadt-Feuerwehr und die Flugplatz-Feuerwehr gehen eine enge Kooperation ein.

Die Stadt Zweibrücken und die Triwo Airport Service GmbH haben am Freitag auf dem Flugplatzgelände eine Vereinbarung zur Kooperation unterschrieben. Die aus betrieblichen Gründen am Flugplatz Zweibrücken durch den Flugplatz-Eigentümer Triwo stationierten Feuerwehrfahrzeuge werden die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken künftig im Bedarfsfall unterstützen.

Die Triwo beschäftigt derzeit 13 ausgebildete Feuerwehrleute, die während der regulären Arbeitszeit im unmittelbaren Stadtgebiet im Einsatzfall fehlen würden. „Die Fahrt mit dem Privat-Pkw vom Flugplatz zur Hauptwache stellte sich in der Vergangenheit, hauptsächlich in Zeiten des Berufsverkehrs, als sehr langwierig und somit zeitkritisch dar. Diese Kooperation ermöglicht nun einen schnellen Einsatz von Mannschaft und Gerät, was letztendlich den Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt zugutekommt“, so Benjamin Grünagel, Geschäftsführer der Triwo Airport Service GmbH, der gleichzeitig ein neu in Dienst gestelltes Feuerwehrfahrzeug der Firma Wiss präsentierte und seine Funktion als „Alleskönner“ erläuterte. Der Wassertankinhalt beträgt 2000 Liter, der Schaummitteltankinhalt: 150 Liter. Das Fahrzeug dient nicht nur der Sicherheit des Luftverkehrs, sondern auch der Kfz-Teststrecke, dem zweiten wichtigen Standbein des Triwo-Flugplatzes.