Zweibrücken tritt Verein bei Ja zu Stipendium für Medizinstudenten

In Ungarn gelegen, beliebt bei Studenten aus Deutschland: Die Universität in Pécs gehört laut Stadtverwaltung Zweibrücken zu den „fünf Spitzenuniversitäten Ungarns“ mit zehn Fakultäten und rund 20 000 Studenten. Die medizinische Fakultät zählt 3000 Studenten – darunter rund 700 deutschsprachige. Jährlich werden 170 Studienplätze angeboten. Das Studium erfolgt in deutscher Sprache. Vorteil: Es gibt in Pécs nicht den strengen Numerus Clausus, an dem etliche Bewerber an deutschen Unis scheitern. Ein Aufnahmetest findet nicht statt. Es fallen Studiengebühren in Höhe von rund 7500 Euro pro Semester an – das ist auch die Höhe des Stipendiums, das der Verein „Ärzte für die Westpfalz“ zahlen will. Der Studiengang in Pécs „zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug mit Patientkontakt“ aus, heißt es in den Sitzungsunterlagen. Das Praktische Jahr muss im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern abgeleistet werden. Es soll aber mit Pécs abgeklärt werden, ob auch umliegende Krankenhäuser in der Region hierfür möglich sind. (eck)