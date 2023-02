Am neuen Bahnhaltepunkt Rosengarten : Thorsten Gries (SPD) hadert mit Plan für Parkplatz

Der Parkplatz endet am Bootshaus. Hier sollte laut Thorsten Gries (SPD) eine Einfädelspur für den Verkehr nach links Richtung Innenstadt eingerichtet werden. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Rat will umständliche Pflicht zum Rechtsabbiegen ändern und drängt auf Einfädelspur an Bootshaus.

Stadtratsmitglied Thorsten Gries (SPD) sieht einen Knackpunkt bezüglich des 2023 zu sanierenden Mitfahrerparkplatzes am neuen Bahnhaltepunkt „Rosengarten“. Die Verkehrsregelung, die dort eingeführt werden soll, sei umständlich und ein Widerspruch zur gelebten Praxis der Autofahrer in Zweibrücken. Gries am Montag im Gespräch mit unserer Zeitung: „2019 wurden die ersten Vorplanungen für den neuen Mitfahrerparkplatz vorgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch nicht zu erkennen, welche Verkehrsregelung dort künftig gelten soll. Nun steht es fest. Und ich muss sagen: So, wie es geplant ist, ist es nicht gut.“

Denn es sei eine Einfädelspur für den Verkehr aus Richtung Badeparadies und Niederauerbach geplant; dieser soll sich kurz vor dem Parkplatz links einordnen. Soweit, so gut. Allerdings: Wer den Parkplatz wieder verlassen möchte – und zwar Richtung Innenstadt –, soll mittels weißem Pfeil auf blauem Grund dazu verpflichtet werden, erst in Gegenrichtung den einige hundert Meter entfernten Kreisel unterhalb der Kaserne anzusteuern. Und von dort aus dann die Landauer Straße Richtung Innenstadt befahren.

„Völlig umständlich“, kritisiert Gries. Und bar jeder Praxis. Man müsse sich nur einmal anschauen, wie die Autofahrer mit dem Abbiegepfeil am Hilgard-Center Richtung Hofenfelsstraße umgingen; hier müsse rechts abgebogen werden, was aber nur wenige interessiere. Ebenso ignoriert werde zumeist der Abbiegepfeil nach rechts an Burger King und Futterhaus an der Gottlieb-Daimler-Straße.

Gries fürchtet, dass dem Pfeil am neuen Bahnhaltepunkt-Parkplatz derselbe Respekt widerfährt – mit möglicherweise gefährlichen Konsequenzen. Lebensnah wäre es stattdessen, so Gries‘ Vorschlag, im hinteren Bereich des Areals, also im Bereich des Bootshauses, eine Einfädelspur für alle, die Richtung Innenstadt wollen, einzurichten. Gries sagte, in der heutigen Sitzung des Bauausschusses (ab 17 Uhr im Rathaus), in der die Pläne erörtert werden, wolle er diesen Vorschlag einbringen.