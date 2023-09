Ingrid Früauf über Schüler, Medienkonsum und lebenslanges Lernen TikTok und Co. — die Killer der Konzentration

Wenn man mit Ingrid Früauf spricht, sinkt der Puls erst einmal spürbar. Kein Wunder. Die 73-Jährige ist die Ruhe in Person. Und strahlt dies auch auf ihr Gegenüber aus. Von daher hat die Zweibrückerin den richtigen Beruf gewählt. Früauf betreut für fünf Jugendämter in Zweibrücken und der Region (siehe Info) im Rahmen der sogenannten „Eingliederungshilfe“ Kinder, die eine seelische Last tragen und in ihrer Entwicklung nicht gleichauf sind mit ihren Altersgenossen. Ferner leitet sie seit 1997 die Lernstube Logo in Zweibrücken und hat in dieser Zeit tausende Schülerinnen und Schüler in Sachen Nachhilfe betreut.