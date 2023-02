Plakette zu Yorktown-Schlacht : Geschenk mit Folgekosten: Räte bohren nach

Zweibrücken Der Volksmund weiß: „Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul.“ Was aber, wenn der geschenkte Gaul Folgekosten für den Beschenkten verursacht? Dann wird es Zeit, nachzufragen. Fanden zumindest Kurt Dettweiler (FWG) und Rolf Franzen (CDU) im Hauptausschuss.

Dort war eine bronzene Ehrenplakette vom Verein „Daughters of the American Revolution“, Thema. Die pfälzische Untergruppierung dieser „Töchter der Amerikanischen Revolution“ hatte der Stadt feierlich die Tafel überreicht. Sie soll an Colonel Christian von Zweibrücken, seinen Bruder Oberstleutnant Wilhelm und das Regiment Royal Deux-Ponts erinnern; die Soldaten hatten 1781 die Truppen der Engländer in Yorktown besiegt und der amerikanischen Unabhängigkeit den Weg geebnet. Die Plakette wurde, wie berichtet, am Landgestüt angebracht. Nun wurde dem Hauptausschuss mitgeteilt, dass Kosten von 1249,70 Euro angefallen seien.