ASB-Chef Tassilo Wilhelm über seine Pläne : Mit Herzblut und Millionenprojekt rüstet sich der ASB für die Zukunft

Wenn es auf der Arbeit mal besonders stressig wird, dann herzt Tassilo Wilhelm das Maskottchen des ASB-Kreisverbandes Zweibrücken: ein stets gut gelaunter Stoffbär, der allen ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Corona hält auch die Helfer des ASB in Atem. Und doch denkt ASB-Chef Tassilo Wilhelm bereits an übermorgen: Mit einer 3,7 Millionen schweren Investition soll sein Kreisverband für die Zukunft gerüstet werden.

Manchmal kommt es vor, dass Eltern bezüglich ihrer Kinder genau den richtigen Riecher haben – ohne dass ihnen das bewusst wäre. Den ungewöhnlichen Vornamen „Tassilo“ erhielt der Leiter des ASB-Kreisverbandes Zweibrücken vor 59 Jahren von seinen Eltern.

Die Bedeutung dieses Namens ist gar nicht so einfach zu erklären, Sprachforscher übersetzen Tassilo mit „Glänzend wie der Tag“.

Eine gute Wahl! Denn Tassilo Wilhelm kennt man eigentlich als stets gut gelaunt. Und wenn er es ausnahmsweise mal nicht ist, wenn im Kreisverband die Wogen besonders hoch schlagen, dann ist da ja noch das Maskottchen des ASB in Zweibrücken: ein überdimensionaler Stoffbär, der garantiert immer Wohlfühl-Atmosphäre verbreitet. Wilhelm hat das Stofftier in seinem Büro platziert. Dort streckt der Bär alle viere von sich und lächelt weise vor sich hin.

Gute Laune – die macht im Leben so manches leichter. Wo es doch schon schwer genug ist. Und das Corona-Virus verkompliziert zusätzlich alles. Es verlangt den 68 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASB in Zweibrücken viel ab.

„Seit Beginn des Impfzentrums in Zweibrücken stellen wir das Personal für den Sanitätsdienst“, sagt Wilhelm. Jeden Tag ist ein Rettungshelfer vor Ort. Und in der Geschäftsstelle in der Friedrich-Ebert-Straße 40 in Bubenhausen werden täglich bis zu 50 Abstriche für Schnelltests vorgenommen. „Wir haben Kapazität für bis zu 100 Schnelltests“, erklärt der ASB-Chef. „Zusätzlich testen wir in Kindergärten und unterstützen auch in Schulen.“

Ferner unterweise man Unternehmen darin, wie dort Mitarbeiter getestet werden können. „Wir haben beispielsweise die Mitarbeiter im Globus-Baumarkt in Sachen Schnelltests geschult“, sagt Wilhelm.

Trotz des Engagements in der Pandemie sei bislang noch keiner der Mitarbeiter erkrankt, freut sich Wilhelm. Die Helfer seien vorsichtig und würden alle Sicherheitsregeln streng beachten.

Aber Corona ist nur ein Ausschnitt des täglichen Tuns der 68 Mitarbeiter in Zweibrücken. Ihr Kerngeschäft, das sind andere Dienstleistungen. „Die ambulante Pflege, die Krankentransporte sowie der Rettungsdienst – das sind die Aufgaben, die uns am stärksten in Anspruch nehmen“, sagt der ASB-Chef.

Die Leistungen im Bereich der ambulanten Pflege sollen den Senioren dabei helfen, so lange wie möglich zuhause wohnen zu können. „Wir haben einen eigenen Hausnotruf“, sagt Wilhelm. Den Hausnotruf nutzen inzwischen rund 4700 Menschen; der Notruf sei geschaltet auf die Geschäftsstelle in Bubenhausen. Im Fall der Fälle, wenn ein Senior zuhause den Alarmknopf drückt, geht direkt in der Friedrich-Ebert-Straße der Alarm los. „Wobei wir natürlich vorher bei dem Betroffenen versuchen nachzufragen, ob der Knopf versehentlich gedrückt wurde, ob es ein Fehlalarm ist.“

Eine weitere Dienstleistung ist das „Essen auf Rädern“, beziehungsweise „der Menü-Service“, erläutert Wilhelm. Der hat inzwischen jede Menge hungrige Schnäbel zu stopfen: Zwischen 500 und 700 Schalen mit ganz unterschiedlichen Speisen bringen die ASB’ler jeden Tag vor allem Kindern und Senioren. „Wir beliefern fast alle Kindergärten in Zweibrücken, mehrere Schulen in der Stadt sowie die IGS in Contwig“, zählt er auf.

Enorm zeitaufwendig sind die Rückholaktionen des ASB. „Jedes ASB-Mitglied und deren Familienangehörige haben Anspruch auf diesen für sie kostenlosen Dienst – weltweit.“ Der Zweibrücker ASB sei auch Vertragspartner des ADAC. Wenn jemand etwa im Urlaub einen Unfall erleide, werde er, sobald es sein Gesundheitszustand erlaubt, zurückgeholt. Üblicherweise mit dem Auto – ein Intensiv-Hubschrauber koste rund 70 Euro pro Minute, ist also sündhaft teuer. Wilhelm und seine Mitstreiter waren unter anderem schon in Bordeaux, San Remo, der Isle of Man oder am Genfersee, um dort Kunden dieses Service zurückzuholen. Das sind lange Fahrten, teilweise mit mehreren ASB’lern im Auto, die sich am Steuer gegenseitig ablösen.

Soviel zu den gegenwärtigen Diensten des ASB. Aber Tassilo Wilhems Blick ist auch nach vorne gerichtet. Denn sein Kreisverband hat richtig Geld in die Hand genommen. Ein Millionenprojekt soll den ASB für die Zukunft rüsten.

„Neben unserem Hauptgebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 40 entsteht ein Neubau. Wir wollen dort Tagespflege anbieten, ein Café, einen Quartierstreff sowie eine Wohnanlage für Senioren“, zählt Wilhelm auf. Im hinteren Bereich des Geländes – neben der bereits bestehenden Garagenhalle – sollen noch mindestens 15 zusätzliche Parkplätze entstehen.

Das Projekt ist mit 3,7 Millionen Euro veranschlagt. Ein großer Brocken. „Wir haben das finanziert“, sagt der ASB-Chef, anders sei das ehrgeizige Vorhaben nicht zu stemmen.

Der ASB bekomme dafür keine Zuschüsse, er müsse das selbst tragen, aber für den Rückbau des Gebäudes, das bislang an der Stelle stand (der ehemalige Friseur-Salon Benoit) habe die Stadt Zweibrücken zwei Drittel der Kosten übernommen.