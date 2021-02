Tadano ruft Mitarbeiter zu Vorschlägen auf : „Mehr als Bradwöschd und Saumagen“: Suche nach neuer Kultur

Zweibrücken Tadano ruft Mitarbeiter dazu auf, gerade mit Blick auf künftig enge „fränkisch-pfälzische Zusammenarbeit“ eine neue Unternehmenskultur zu erarbeiten.

Aus vielen soll eins werden. Und dazu bedarf es einer neuen Kultur. Eines neuen Leitbildes. Dieser Auffassung ist das Management des Kranbauers Tadano. Die Führung hat am Donnerstag die Belegschaft in einer Mitteilung dazu aufgerufen, sich gemeinsam auf der Suche nach einer neuen Unternehmenskultur einzubringen und Vorschläge auszuarbeiten, wie sich diese künftig darstellen soll.

In der Mitteilung wird darauf hingewiesen, dass gerade die beiden Standorte in Zweibrücken und in Lauf (bei Nürnberg) künftig sehr eng zusammenarbeiten sollen, parallele Verwaltungsstrukturen beispielsweise werden abgebaut, jeder soll sich auf seine Stärken beim Kranbau konzentrieren ( wir berichteten ausführlich ).

Die Mitarbeiter sollten sich dabei folgende Fragen stellen: „Wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? Wer sind wir als Tadano eigentlich? Was macht Tadano einzigartig? Krawatte oder Sneakers? Japanisch oder Deutsch?“ In dicken Lettern heißt es mit Blick auf die enge Verzahnung der Franken mit den Pfälzern: „Wir kommen zusammen! Unsere gemeinsame Unternehmenskultur ist/braucht mehr als Bradwöschd und Saumagen.“

Jeweils 16 Mitarbeiter aus den Standorten Zweibrücken und Lauf sollen in einem Workshop mit dem Management konkrete Vorschläge einbringen. „Gerne auch kritisch und ohne Scheuklappen oder Maulkorb“, macht das Unternehmen deutlich. Als zentrales Element ist dabei die Veranstaltung „OneTadano – OneTeam“ vom 4. März bis 6. März in Mannheim geplant.

Vor dem Treffen in Mannheim ist nächste Woche noch ein außerordentlich wichtiger Termin für Tadano-Demag gesetzt: Am kommenden Donnerstag, 18. Februar, findet in der Festhalle in Zweibrücken die Gläubigerversammlung statt. Hier gilt es für das Unternehmen, die Gläubiger dazu zu gewinnen, mehrheitlich für den Sanierungsplan zu stimmen – und so überhaupt die Zukunft von Tadano-Demag zu sichern.