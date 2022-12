Frank Schättle wechselt innerhalb Zweibrückens : Tadano verliert Führungskraft an John Deere

Zweibrücken Personalchef Frank Schättle hat bei dem Kranbau-Unternehmen gekündigt – und wechselt zu dem Landmaschinenhersteller. Der 48-Jährige erklärt auf Merkur-Anfrage, warum.

Zu seinem neuen Arbeitgeber ist der Weg geografisch nicht weit: Schättle fährt künftig die Straße einfach 1,4 Kilometer weiter geradeaus – zu John Deere. Dort fängt er am 1. April an, wie der amerikanische Landmaschinenhersteller und Schättle selbst auf Merkur-Anfragen erklärten.

Warum hat sich Schättle für John Deere entschieden? „Das ist unabhängig davon, was bei Tadano in den letzten zwei Wochen passiert ist“, schickt Schättle voraus. Und verrät: „Ich habe John Deere vor drei, vier Jahren schon als bewundernswertes Unternehmen gesehen und dem dortigen Personalchef-Kollegen bei einem abendlichen Essen oder Bier gesagt: Ich will deinen Job!“ Darüber würde er sich freuen, habe Horst Schmiemann gesagt. Der geht nun in Ruhestand – und Schättle wird sein Nachfolger, hat deshalb zum 31. März bei Tadano gekündigt. „Ich freue mich, dass ich ab 1. April zu John Deere gehöre“, sagt Schättle. Der Zeitpunkt, wo der Wechsel bekannt wird, sei zwar „etwas blöd“, weil sein Wechsel den Eindruck erwecken könne, dies hänge mit Turbulenzen bei Tadano zusammen – was aber wie gesagt nicht der Fall sei. Bei John Deere beeindrucke ihn besonders der Fokus auf Künstliche Intelligenz und die ganz moderne Produktion. Dabei mitzuwirken, sei für ihn „eine Riesen-Chance“, die er unbedingt habe ergreifen wollen. Er freue sich auch, weiter in Zweibrücken zu bleiben.