Überraschung für Autofahrer : Kreuzung wieder frei — grüner Pfeil weg

Autofahrer, aufgepasst: Die vielbefahrene „Tadano-Kreuzung“ an der Bismarck-, Hofenfels- und Dinglerstraße ist jetzt wieder für den Verkehr freigegeben. Die Ampelanlage ist nach rund zwei Monaten saniert, der Verkehr kann ohne die behelfsweisen Baustellen-Ampeln wieder rollen.

Allerdings gibt es eine Neuigkeit, die viele Autofahrer nun erst überraschend spät bemerken: Der bisherige „grüne Pfeil“ für Rechtsabbieger von der Bismarck- in die Hofenfelsstraße ist weg. Ein langsames Drüberrollen über die Kreuzung bei Rot ist also nicht mehr möglich, jetzt müssen in der Bismarckstraße alle warten, bis es grün ist. Ob der grüne Pfeil nur versehentlich entfernt wurde und demnächst wieder angebracht wird oder ob die neue Regelung dauerhaft ist – diese Anfrage an die Stadt blieb am Donnerstag noch unbeantwortet. Foto: Mathias Schneck