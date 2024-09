Neue Eskalationsstufe erreicht Einigkeit, Vorwürfe und Toiletten-Streit: 900 Beschäftigte bei Auftakt des Tadano-Streiks in Zweibrücken

Zu der generellen Enttäuschung darüber, dass anders als in vielen anderen Unternehmen zu wenig die Belegschaft einbinde, um die Produktivität zu verbessern und auf deren guten Ideen zu hören, seien am Streiktag noch zwei Provokationen gekommen. Zunächst habe Tadano die Polizei gerufen, weil ein Streik-Auto auf dem Wallerscheid-Gelände parkte – bei aller Akzeptanz für das Hausrecht für Vicari eine übertriebene, provozierende Maßnahme. „Richtig auf die Palme gebracht“ habe die streikenden Beschäftigten dann, dass ihnen in der Dinglerstraße der Werkschutz auf Anordnung von oben verboten habe, auf Toilette zu gehen. Später habe die Geschäftsleitung das Verbot zwar aufgehoben – doch Enttäuschung und Wut seien groß gewesen: „Es geht ja nicht drum, dass jemand in die Kantine oder den Pausenraum wollte. Aber seinen eigenen Mitarbeiter das Grundrecht zu verweigern, auf Toilette zu gehen, ist ein verheerendes Signal. Irgendwann ist ein Streik ja vorbei und man muss wieder zusammenarbeiten.“