Zehn Euro mehr für Ersthund : Steuern auf Hunde und Glücksspiel werden erhöht

Ob die höhere Hundesteuer schuld ist? Dieser Schäferhund schaut zumindest etwas traurig drein. Symbolfoto: dpa Foto: dpa/Patrick Pleul

Zweibrücken (eck) In Zweibrücken steigen die Steuern für Hundehaltung und Glücksspiele. Das hat der Stadtrat am Mittwochabend mehrheitlich beschlossen. Vorausgegangen war eine lebhafte Diskussion darüber, ob dies in Zeiten hoher Inflation und explodierender Strom- und Gaspreise zu verantworten sei.

Auch war der tags zuvor veröffentlichte Brandbrief von Stadtratsmitglied Thorsten Gries (SPD) ein Thema; Gries hatte eindringlich davor gewarnt, die Bürger angesichts der wirtschaftlichen Verwerfungen an der Steuerschraube zu drehen (wir berichteten am Mittwoch).

Mehrheitlich wurde im Stadtrat schließlich grünes Licht gegeben. Bei der Vergnügungssteuer (betrifft vor allem das Spiel an Automaten in den zahlreichen Spielhallen in der Stadt) steigt die Steuer um 0,5 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent des Spieleinsatzes. Die drei Vertreter der CDU (Pascal Dahler, Verena Ecker und Sara-Kim Schneider) stimmten dageben, ebenso Ingrid Kaiser (FDP).

Bei der Hundesteuer wurde beschlossen, den Steuersatz für den Ersthund auf zehn Euro zusätzlich pro Jahr zu erhöhen. Hier gab es vier Gegenstimmen (drei von der CDU plus FDP) und zwei Enthaltungen (Kurt Dettweiler, FWG und Theresa Wendel, SPD).