Stadtrat verabschiedet Etat für 2023 : „Das ist der beste Haushalt seit Jahrzehnten“

Zweibrücken Rat billig Etat für 2023 – ahnend, dass das „Realsteuer-Moratorium“ nur ein Jahr gelten kann. Danach kommt Plus bei Grundsteuer B und Gewerbesteuer.

Ein Haushalt der Stadt Zweibrücken, der im Plus ist – das hat Seltenheitswert. Und so würdigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwochabend im Stadtrat diesen Punkt. Die Stadt habe erstmals keinen Haushalt, der ein mehr oder weniger deutliches Minus aufweise. Wosnitza wies daraufhin, dass die Veränderung bei Schlüsselzuweisungen in besonderer Weise geholfen habe.

Bürgermeister Christian Gauf (CDU), Sozialdezernent der Stadt, pflichtete bei: Das Moratorium könne nur für ein Jahr greifen. Das Land werde der Rosenstadt 125 Millionen Euro an Liquiditätskrediten abnehmen, erwarte dafür aber, dass die Stadt an ihrer Einnahmenseite arbeitet.

Er skizzierte nochmals die wichtigsten Eckpunkte des Haushalts (wir berichteten) und ging auf die Schuldenproblematik ein. Die Stadt habe Ende 2022 ein Defizit in Höhe von 255 Millionen Euro, die Höhe der Liquiditätskredite betrage 180 Millionen Euro (wovon das Land 125 Millionen übernehmen will), die Zinslast liegt bei einem aktuellen Satz von 1,4 Prozent bei 3,7 Millionen Euro im Jahr. Dormann ging auf die Erhöhung der Hunde- und Vergnügungssteuer ein, auf die im Anschluss abgestimmt wurde (siehe Bericht oben), der Kämmerer sprach sich für eine Erhöhung beider Steuern aus, um dem Land „ein positives Signal“ zu senden.

Wie berichtet, beantragte die CDU 400 000 Euro für die Forcierung der Photovoltaik-Technik – die Stadtwerke haben mittlerweile erklärt, pro Jahr 500 000 Euro hier investieren zu wollen), 30 000 Euro für die nachhaltige Pflege des städtischen Waldes und die Schaffung einer Stelle auf Stundenbasis für das Stadtmuseum, die von der Leiterin Charlotte Glück, solange diese noch nicht in Pension ist, eingearbeitet werden soll (an diesen Antrag hatte sich die FDP angeschlossen). Die SPD hatte beantragt, 20 000 Euro in den Etat einzustellen, um das erheblich in die Jahre gekommene Denkmal in der Denkmalstraße in Niederauerbach zu sanieren.