Fuhrmann hält an Plan fest: Einkaufsmeile für Radler freigeben! Radler sollen die Fußgängerzone beleben

Fuhrmann rechnet mit einer lebhaften Diskussion, denn natürlich gibt es einiges an Für und Wider. Der Radverkehrsbeauftragte wird nicht müde, darauf hinzuweisen, dass Zweibrücken in der Region kein Sonderling wäre, würde hier die Fußgängerzone freigegeben. „Die Stadt Pirmasens hat ihre Fußgängerzone temporär freigegeben, für die Zeit ab 17 Uhr, wenn nicht mehr so viel los ist, bis zum nächsten Morgen um 11 Uhr. Und Homburg hat die Fußgängerzone komplett für den Fahrradverkehr freigegeben. Auch die Stadt Saarbrücken hat sich geöffnet“, macht Fuhrmann auf ähnlich gelagerte Fälle in der Region aufmerksam. Er habe nicht gehört, dass die Öffnungen in den genannten Städten dort zu schweren Unfällen geführt hätten, merkt er an.