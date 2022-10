Ja zu Notstrom-Aggregaten und Evakuierungsräumen : Stadt reagiert auf Gefahr von Blackout

Die Gefahr, dass es (auch) in Zweibrücken zu einem Blackout, einem großflächigen Ausfall der Stromversorgung, kommt, ist nicht von der Hand zu weisen. Dann könnten Kerzen wieder stark gefragt sein. Der Stadtrat folgte am Donnerstag in einer Sondersitzung der Empfehlung der Verwaltung und beschloss mit breiter Mehrheit der Anschaffung von Notstrom-Aggregaten und der Einrichtung von Evakuierungsräumen. Symbolfoto: Franziska Koark/dpa Foto: dpa-tmn/Franziska Koark

Zweibrücken Mit breiter Mehrheit macht der Stadtrat den Weg frei für die Anschaffung von Notstrom-Aggregaten sowie die Einrichtung von 14 Evakuierungsräumen. Hintergrund ist die Angst vor einem Blackout in Zweibrücken.

„Sondersitzung des Stadtrates“ – bei einem solchen Termin geht es meist um sehr eilige, wichtige Dinge. Wichtig war die Sitzung des Gremiums am Donnerstagabend auf jeden Fall. Ob sie auch eilig war? Hoffentlich nicht. Denn es ging darum, dass die Stadt sich gegen einen Blackout wappnen möchte, einen großflächigen Stromausfall. Ein jeder Bürger hofft, dass es niemals dazu kommen wird. Ebenso die Räte.

Aber sicher ist sicher und so trat das Gremium fast vollständig im Ratssaal zusammen. Es gab wenig Diskussionen. Oberbürgermeister Marold Wosnitza hatte bereits im Vorfeld über die Hintergründe informiert (wir berichteten). Und so entschied der Stadtrat mit breiter Mehrheit (bei lediglich zwei Gegenstimmen durch Dirk Schneider und Atilla Eren von der Fraktion Bürgernah) für die Anschaffung von 15 mobilen Notstrom-Aggregaten. Auch war sich das Gremium einig, dass es sinnvoll ist, 14 sogenannte Evakuierungsräume zu schaffen, in denen Bürger im Falle eines Blackouts untergebracht werden könnten.

Nicht nur die Angst vor einem großen Stromausfall führte zu dieser breiten Mehrheit; auch die Sorge, dass die Rosenstadt von Starkregen-Ereignissen, ähnlich wie im Ahrtal heimgesucht werden könnte, war ein Leitgedanke.

Wosnitza sagte vor der Beschlussfassung, dass die Stadt bereits erste wichtige Schritte eingeleitet habe; so würden Sirenen angeschafft, aktuell sieben an der Zahl (wir berichteten). Das Hochwasser-Frühwarnsystem sei soweit eingerichtet und werde derzeit getestet. Auch für Waldbrände sei die Stadt nun besser gerüstet, da sie mobile Wassertanks besorgt habe.

Der Oberbürgermeister wies auf die Erfahrungen im Ahrtal hin – hier sei den Helfern bewusst geworden, dass es wertvoll gewesen wäre, über Evakuierungsräume zu verfügen. Das habe auch im Zweibrücker Rathaus zur Sensibilisierung geführt, solche Räume vorzuhalten.

Normalerweise würden im Falle einer Katastrophe, eines Hochwassers oder Blackouts, betroffene Bürger bei der Feuerwehr Unterschlupf finden, entweder in der Hauptwache oder in den Wachen in den Vororten. Dort komme man aber rasch an die Kapazitätsgrenze, so dass die Stadt insgesamt 14 Evakuierungsräume einrichten wolle.

Wo genau das sein soll, kommuniziere man aktuell ganz bewusst noch nicht, da es noch nicht endgültig entschieden sei und man keine Unruhe im jeweiligen Umfeld schaffen wolle.

Dirk Schneider (Bürgernah) zeigte sich als einziger als scharfer Kritiker der Pläne Wosnitzas. Das sei alles „ein Schnellschuss“. Die Stadt habe – „zu Ihrer Zeit, Herr Franzen“ – im Himmelsbergstollen eine Treppe für 100 000 Euro angelegt. „Da bin auch froh drum“, rief der angesprochene Rolf Franzen (CDU) dazwischen.

Schneider weiter: Dass die Stadt auf Notstrom-Aggregate, betrieben mit Diesel, setze, sei unklug, die Verwaltung würde besser auf Sonnenstrom setzen. Auch habe er bei dem ganzen Konzept den Eindruck, dass die Stadtwerke in die Pläne gar nicht von Anfang ein eingebunden gewesen seien; er zumindest habe gegenteilige Informationen erhalten. Schneider schlussfolgerte: „Mir gefällt das nicht, mir ist das zu wenig.“

Wosnitza erwiderte: „Die Stadtwerke sind seit Wochen involviert“, der Oberbürgermeister zeigte kein Verständnis für die Kritik Schneiders.

Harald Benoit (AfD) entgegnete Schneider: Im Falle einer Katastrophe sei das Thema Photovoltaik „das kleinste Problem“. Die Stadt müsse sich in ihrem Konzept auf die „wichtigen Punkte konzentrieren“. Wobei auch Benoit Kritik übte: Die Stadt habe einen Schuldenberg von 250 Millionen Euro angehäuft – aber bislang dennoch keine adäquaten Maßnahmen für den Fall einer Katastrophe geschaffen. Das könne doch nicht wahr sein. „Das sehe ich genauso“, rief Schneider.

Walter Rimbrecht (SPD) sagte, das vom OB vorgestellte Konzept sei „ein erster Schritt“. Es sei richtig, zu handeln. „Der Winter kommt, die Dinger werden gebraucht“, sagte er unter zustimmendem Klopfen der Räte mit Blick auf die Notstrom-Aggregate.