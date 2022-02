Einstimmiges Votum im Rat : Der Weg ist frei für die Anschaffung neuer Sirenen

Zweibrücken Einstimmiges Votum im Stadtrat. Ingenieurbüro wird mit Planung beauftragt, Gesamthonorar beträgt knapp 70 000 Euro.

Nicht nur die Katastrophe im Ahrtal hat Lokalpolitik und Bürger in der Rosenstadt sensibilisiert. Wie berichtet, hat der Brand- und Katastrophenschutz-Inspekteur Zweibrückens, Frank Theisinger, in der vergangenen Sitzung des Hauptausschuss (in der die jetzige finale Abstimmung über die Sirenen im Stadtrat vorbereitet wurde) gewarnt: Es müsse davon ausgegangen werden, dass in Zweibrücken künftig häufiger Hochwasser und Starkregen zum Problem werden könnten.