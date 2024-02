Zweibrücker Stadtrat Der Tag nach dem Wechsel: FDP ohne Groll, FWG freut sich

Am Tag nach dem Paukenschlag ist es erstaunlich ruhig auf der lokalpolitischen Bühne der Stadt Zweibrücken. Am Mittwoch hatte Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) dem Ältestenrat verkündet, dass es einen überraschenden Wechsel im Stadtrat gibt: Ulrich Schüler, bis dato Fraktionschef der FDP, wechselt mit sofortiger Wirkung zur FWG (der Merkur berichtete am Donnerstag ausführlich).