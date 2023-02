Geblitzt wurde auch schon : Messtafel bei Muli soll mahnen

„57“ – dieser Autofahrer im Bildvordergrund kann froh sein, dass in Höhe von Muli‘s Treff und dem neuen Bahnhaltepunkt Rosengarten an der Landauer Straße nicht geblitzt wird. Denn er ist zu schnell unterwegs, wie die Messtafel anzeigt. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Manch ein Autofahrer rätselt über die Messtafel an der Landauer Straße in Höhe von „Muli’s Treff“. Die Stadt sagt, Grund sei die Querung zum Bahnhaltepunkt. Geblitzt wurde auch schon.

Üblicherweise werden die Messtafeln, die oft rar sind und von den Kommunen zumeist mit einem Vorlauf organisiert werden müssen an Stellen platziert, an denen die Autofahrer gerne aufs Gaspedal treten.

Der Bahnhaltepunkt „Rosengarten“ war viele Jahre lang Diskussionsgegenstand im Stadtrat. Es gab viel Für aber auch Wider. Letzten Endes setzten sich die Befürworter durch. Der Bahnhaltepunkt wurde gebaut – dank der „Stationsoffensive des Landes Rheinland-Pfalz“, wie Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) bemerkt hatte. Die ersten Züge hielten am 12. Dezember 2021. In diesem Jahr wird nun der Parkplatz saniert und ein Mitfahrer-Punkt für die Bahnkunden eingerichtet. Der „Park & Ride“-Parkplatz soll am Bahnhaltepunkt Rosengarten noch angelegt werden. Die Planung dafür wird diesen Dienstag, 28. Februar, öffentlich im Bauausschuss vorgestellt. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Rathaus (Stadtratssaal). (eck)

So weit, so klar. Aber warum steht eigentlich schon seit Monaten an der Landauer Straße, in Höhe des alteingesessenen Imbiss-Ladens „Muli’s Treff“ eine solche Messtafel? Ist diese Stelle wirklich so gefährlich? Wird hier tatsächlich so viel gerast? Und überhaupt: Welches Tempo gilt hier eigentlich? 50? Oder 30?