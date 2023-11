Rathaus und Gericht uneins, ob am 29. November verhandelt wird Streit um Bebauung von Ex-Park-Areal: Irritationen um Prozess

Worauf Wosnitza erwiderte: Was die Übertragung von Daten des Büros aus dem Gutachten anbelange, sei wohl leider von einem Fehler zu sprechen; der zweite Fall, in dem der geänderte Bebauungsplan nochmals geändert werden musste, sei es aber gewiss kein Fehler, sondern eine Präzisierung, um auf Nummer sicher zu gehen. Im Stadtrat wurde am 15. November final der geänderte Plan gebilligt. Nun hoffen Rathaus und Ratsmitglieder, dass vor dem OVG alles gut gehen wird. Am 29. November. Oder an irgendeinem anderen Verhandlungstag.