Zwei Fehler verbessert — erneute Offenlage nötig Park-Areal-Pläne: Stadt korrigiert und hofft

Etwas mulmig dürfte allen Befürwortern des Bauprojektes ob der Tatsache werden, dass die Stadt – im Angesicht des juristischen Trommelfeuers – nun ihre eigenen Pläne korrigieren muss. Denn, so der Oberbürgermeister: Bei der erneuten Prüfung der Unterlagen wurde festgestellt, dass die Höhen zweier zu planender Schallschutzwände nicht korrekt eingearbeitet worden seien. Ferner, heißt es in den Sitzungsunterlagen, sei „eine Konkretisierung in Bezug auf die Einfahrtsbereiche in der Kreuzbergstraße für sinnvoll erachtet“ worden.