Maximal 7,5 Millionen Förderung : Gesucht: Konzept für eine neue Innenstadt

Einen Ansatzpunkt, die Innenstadt aufzuwerten, sehen die Gutachter an der Vertiefung der Alexanderskirche. Der Platz dort soll mehr in städtisches Leben eingebunden werden, die Alexanderstraße, die im Hintergrund entlang der Kirche verläuft, soll gemeinsam mit dem Hintereingang des Nardini-Klinikums (hinten links angedeutet, siehe auch unteres Foto) zu einer Sichtachse verbunden werden und durch Begrünung aufgewertet werden. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Das Land hat ein Förderprogramm „Aktive Stadt“ vorgelegt. Die Stadt Zweibrücken kann maximal 7,5 Millionen Euro Fördergelder erhalten. Dafür ist ein Innenstadt-Konzept notwendig. Zwei Gutachter präsentierten jetzt einen Entwurf.

Unsere Stadt soll schöner werden. Das war sozusagen die Präambel der Sitzung des Bauausschusses in der vergangenen Woche. Der Tagesordnungspunkt 1 war der zentrale Besprechungspunkt der Sitzung. Und darin ging es um das neue Förderprogramm „Aktive Stadt“ der Landesregierung (siehe „Info“).

Die Rosenstadt hofft, an den Fördertopf zu kommen – immerhin sieht dieser vor, dass es für Zweibrücken bis zum Jahr 2030 maximal 7,5 Millionen Euro unterstützend geben könnte. Voraussetzung dafür: Das Rathaus muss ein durchdachtes, schlüssiges Konzept vorlegen.

Die hintere Einfahrt der Klinik. Diese wirke durch die Schranke etwas abweisend, der Wunsch ist, diese Optik „aufzubrechen“ und attraktiver zu machen. Foto: Mathias Schneck

Info Bis zu 23 Millionen Euro Förderung vom Land Bis zum Jahr 2030 fördert das Land die Aufwertung der Innenstadt Zweibrücken mit insgesamt maximal 7,5 Millionen Euro. Die Förderung läuft offiziell seit dem Jahr 2018 – dem Jahr des Antrags. Doch ist noch nichts gezahlt worden, da erst ein Konzept vorgelegt und genehmigt werden muss. Auch über das Programm „Soziale Stadt“ erhält die Rosenstadt Geld vom Land. Zwei Projekte laufen unter dem Motto „Soziale Stadt“ – das Projekt „Entlang des Hornbachs/Breitwiesenschule“, dieses fördert das Land mit 9,3 Millionen Euro. Das Projekt „Gebiet Steinhauser Straße“ wird mit 6,2 Millionen Euro bezuschusst. Rechnet man zu diesen beiden Projekten das Programm „Aktive Stadt“ mit maximal 7,5 Millionen Euro Förderung hinzu, ergibt sich eine Gesamtförderung von maximal 23 Millionen Euro. Der städtische Anteil beträgt zehn bis 20 Prozent, sagt Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD). Er lobt das Engagement der Landesregierung: „Dass Mainz drei Projekte in einer Stadt von der Größe Zweibrückens mit bis zu 23 Millionen Euro fördert, ist landesweit wohl ziemlich einmalig.“ (eck)

Dieses hatte die Verwaltung in Auftrag gegeben. Die beiden Gutacherbüros Tobe.stadt (Frankfurt) und Kokokonsult hatten den Zuschlag erhalten und präsentierten dem Bauausschuss ihre Ergebnisse, die sie auch durch Einbeziehung von Bürgerbefragungen gewannen. Das ganze geschah – coronagerecht – per Videokonferenz. In einer gut 30-minütigen Präsentation stellten die Gutachter ihre wichtigsten Erkenntnisse vor, während die Teilnehmer des Bauausschusses – ordentlich mit Maske vor dem Mund – die Ergebnisse sozusagen „atemlos“ verfolgten.

Zuerst einmal fokussierten sich die Gutachter in der Präsentation auf die Stärken der Stadt: Zweibrücken biete eine „Grünachse inmitten der Stadt“ – Allee, Rosengarten und Bleicherbach seien ein echtes Pfund. Auch die sanierte Fußgängerzone sei lobenswert. Positiv wahrgenommen wurde, dass auf dem Brauerei-Gelände ehrgeizige Pläne in der Entwicklung sind. Und die Hochschule sei ein Leitstern.

Die Münzstraße wirkt in den Abendstunden wie ein dunkler Schlauch. Manche Passanten machen dann lieber einen Bogen darum. Auch diese Straße soll freundlicher werden. Foto: Mathias Schneck

Allerdings gebe es auch Schwächen: Und da geht es gleich mit der Hochschule weiter. Diese gehört zwar zum Tafelsilber der Stadt – aber sie sei ein gutes Stück weg vom Zentrum. „90 Meter Höhenunterschied“ zur Innenstadt, in der Luftlinie 1100 Meter vom Herzen Zweibrückens entfernt: Das zeige, dass die Hochschule „isoliert“ sei; kaum überraschend haben die Gutachter „wenig Interaktion“ zwischen den Studenten und dem Zentrum ausgemacht.

Blick in einen der Hinterhöfe in der Innenstadt, hier in das Wohn-Ensemble entlang Alexander-, Wall-, Ritter- und Von-Rosen-Straße. Die Gutachter vermissen auch hier Grün. Foto: Mathias Schneck

Auch die Fruchtmarktstraße, besser deren Zustand, rechnen die Gutachter zu den Schwächen der Stadt. Hier rollen jeden Tag 8500 Fahrzeuge entlang, es gebe Leerstände, Kundenmagneten sind dort eher rar gesät.

Die Gutachter machen folgende Risiken aus: es drohe ein Bedeutungsverlust der Innenstadt als Zentrum auch für benachbarte Ortschaften, die Leerstände seien nicht unproblematisch, dazu komme der prognostizierte Bevölkerungsrückgang.

Allerdings gebe es auch eine erhebliche Chance: Es sei die Entwicklung zu beobachten, dass viele Menschen aus den Großstädten in kleinere Städte ziehen wollen. Diese könnten mit Übersichtlichkeit, mit Kompaktheit buhlen. Wenn sie über ein attraktives Zentrum verfügen, können sie daher von diesem Trend profitieren.

Eindrücke von der Innenstadt von Zweibrücken. Foto: Mathias Schneck Foto: Mathias Schneck

Aber wie kann das Zentrum der Herzogstadt aufgehübscht werden? Die Gutachter präsentierten nicht den einen großen Wurf, der alles auf den Kopf stellt. Vielmehr muss an zahlreichen kleineren Stellschrauben gedreht werden: Die Vertiefung der Alexanderskirche sollte besser in das Leben der Bürger einbezogen und für Aufenthalte genutzt werden; die hintere Einfahrt des Nardini-Klinikums mit der Schranke wirke grau und abweisend, es wäre wünschenswert, diese „aufzubrechen“ und mit Grün zu verschönern, dieser Hintereingang könne dann mit der Kirchenvertiefung und der Alexanderstraße eine aufgewertete Blickachse bilden; sozusagen am Ende dieser Achse befinde sich die Münzstraße, diese wirke abweisend, die Fassadengestaltung dort samt Parkhaus müsse aufgewertet werden, die Gutachter empfehlen „eine hochwertige Umgestaltung“; die Innenhöfe der Stadt seien vor allem funktional und dienten zum Parken, eine stärkere Begrünung böte mehr Aufenthaltsqualität. Insgesamt 17 Ansatzpunkte entwickelten die Gutachter für das Konzept.

Kopfzerbrechen bereitet die Frage: Wie kann die Hochschule besser ins Zentrum integriert werden? Mit einer besseren Bus-Taktung? Gar mit einem Pendel-Bus?

In der anschließenden Fragerunde stellten etwa Thorsten Gries (SPD), Rolf Franzen (CDU) oder Norbert Pohlmann (Grüne) fest, dass vieles von dem, was die Gutachter vorstellten, nicht neu, sondern von der Stadt so oder in ähnlicher Form auch schon angedacht worden sei. Aber alle lobten die detaillierte Darstellung, den wichtigen Blick von außen und die Sammlung vieler Ideen in einem Gesamtkonzept. Diesem Lob schloss sich der Oberbürgermeister an, auch er lobte die Detailliertheit und wies auf das Erfordernis hin, dass das Land die Zusage einer Förderung von einem solchen Gutachten, einem solchen Blick von außen abhängig gemacht habe.

Im Anschluss an die Präsentation sagte Oberbürgermeister Marold Wosnitza im Gespräch mit unserer Zeitung, der nächste Schritt sei nun, dass die Stadt der ADD (Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) das Konzept zur weiteren Prüfung vorlegt, bevor das Land dann über die Förderzusage entscheidet.

Eine Frage für Günther Jauchs „Wer wird Millionär“: Wie kann die Hochschule besser an die Innenstadt angebunden werden? Auch die Gutachter wissen es nicht so recht. Foto: Nadine Lang