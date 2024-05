Oselbachstraße: eine neue Zickzack-Linie und eine Verlängerung Stadt entschärft gefährliche Situation

In den vergangenen Wochen waren mehrere Leser auf unsere Redaktion zugegangen und hatten die Situation an der Kreuzung moniert. Die Vorbehalte sind berechtigt. Wer an der Kreuzung steht und nach links in die Oselbachstraße (Richtung 22er-Straße und Stadtmitte) abbiegen will, kommt gleich doppelt ins Schwitzen. Zum einen wegen der parkenden Fahrzeuge am Straßenrand.