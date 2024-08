Merkur-Sommergespräch mit Stéphane Moulin und Rebecca Wendel SPD drängt auf Abschluss von Projekten

Info

Mallorca geht immer. Auch für Rebecca Wendel. Gemeinsam mit ihrem Partner Pascal Dahler war sie im Mai dort – der vorgezogene Sommerurlaub. Die beiden gönnten sich noch einen Aufenthalt in Madrid. „Ich war schön öfter auf Mallorca und in Madrid“, sagt sie, dass sie Spanien sehr schätzt.

Auch ihr Parteifreund Stéphane Moulin kennt Madrid recht gut, wie er sagt. Aber ihn hat es dieses Jahr mit seiner Partnerin Pervin Taze und dem knapp zwei Jahre alten Sohn nach Kroatien gezogen. „Wir waren in Opatija“, sagt er – ein Seebad im Nordwesten des Landes. Und wie es so kommt: Da ist man fern der Heimat und auf wen trifft man? Auf Zweibrücker. Moulin sagt, als er das Auto in einem Parkhaus abgestellt habe, sei sein Blick auf das Kennzeichen am Auto gegenüber gefallen: „ZW“. Die Welt ist halt klein, freut sich Moulin über diese kleine Anekdote. „Leider trafen wir nicht den Fahrer an.“ Ob er ihn überhaupt gekannt hätte? „So klein ist Zweibrücken ja nun auch wieder nicht“, sagt er. Als zweites waren die Moulins noch vier Tage in der Partnerstadt Boulogne-sur-Mer. „Es ist sehr schön dort, touristisch gut erschlossen, in der Innenstadt gibt es jede Menge Cafés und Restaurants.“ Die Moulins begleiteten eine Gruppe der VBZ, diese war mit Geflüchteten unterwegs und zeigte ihnen die Partnerstadt Zweibrückens. Stéphane Moulin, der fließend französisch parliert, konnte der Gruppe manch nützlichen Dolmetscher-Dienst erweisen. (eck)