Einsatz von Taser oder Schusswaffe Wie oft die Polizei in Zweibrücken zum Äußersten greifen muss

Eine hochwirksame Waffe ist der Taser – die den Beamten und vor allem dem Aggressor den Einsatz der Schusswaffe erspart. Doch kann auch der Taser in Einzelfällen tödlich wirken. Drei solche Fälle hat es seit der Einführung des Distanzelektroimpulsgerätes 2018 in Rheinland-Pfalz gegeben. Zuletzt in Landstuhl. Hier hatte ein Mann am Vorabend des 1. Mai randaliert, sich selbst Schnittverletzungen zugeführt und war völlig ausgerastet. Nach dem Einsatz des Tasers verstarb der 38-Jährige im Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat jetzt bekanntgegeben, dass der Einsatz der Schockwaffe wohl mit ursächlich für den Tod war – vermutlich sei es, ausgelöst durch die Stromimpulse der Waffe, zu einer Herzrythmusstörung gekommen; zumindest mitursächlich könnten aber auch der Missbrauch von Medikamenten oder Betäubungsmitteln gewesen sein. Es wird in dem Fall weiter ermittelt. Ferner verstarb 2021 ein Mann (53) in Neustadt an der Weinstraße, nachdem er getasert worden war, ein dritter Todesfall ereignete sich 2019 in Pirmasens, hier starb ein 56-Jähriger (der Merkur berichtete in allen Fällen). (eck)