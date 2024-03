Suchtprävention Thema im Jugendhilfeausschuss Schüler trinken weniger Alkohol – kiffen dafür mehr

Grundsätzlich beginne ihre Arbeit in Klassenstufe 8, erzählte Koch. Was nicht heiße, „dass vorher nicht Präventives“ laufe: „Die Jüngeren der Klassen 5 bis 7 erhalten in der Regel Sozialkompetenztrainings oder Medienkompetenzseminare, um sie in diesen Bereich zu sensibilisieren und zu stärken.“