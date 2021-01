Stadt sieht mehr Bedarf als am nicht mehr betriebenen Standort Niederauerbach : Stadt plant Spiel- und Lernstube in der Canadasiedlung

Stadt plant Spiel- und Lernstube in der Canadasiedlung

Stadt sieht mehr Bedarf als am nicht mehr betriebenen Standort Niederauerbach

Zweibrücken Ziel ist, die neue Einrichtung nach den Sommerferien 2021 zu eröffnen. Allerdings sind bis dahin noch ein paar Fragen zu klären – unter anderem, ob man angesichts des Fachkräftemangels genug Personal findet. Endgültig geschlossen wird dagegen wohl die Spielstube in Niederauerbach.

Die Stadt Zweibrücken plant die Einrichtung einer neuen Spiel- und Lernstube in der Canadasiedlung. Dies hatte Stadträtin Pervin Taze (SPD) in einer Anfrage angeregt.

Bürgermeister Christian Gauf (CDU) hatte Taze Mitte Oktober schriftlich geantwortet, das städtische Jugendamt habe bereits eine Bedarfsermittlung auf den Weg gebracht und die Gewobau habe bereits Räume in Aussicht gestellt. Mit dem Landesjugendamt sei man „im Klärungsprozess hinsichtlich der Ausgestaltung der Betriebserlaubnis“. Eine Lernstube dort könne auch für in dem Viertel wohnende Kinder mit Migrationshintergrund sinnvoll sein, die „keine Ganztagsschule besuchen und Förderung in der Sprache und Unterstützung bei den Hausaufgaben benötigen“.