Beschilderung vom Bahnhaltepunkt bis zum Rosengarten Neu und wegweisend

Das ging flott: Vor rund einem Monat hatte der gärtnerische Leiter des Zweibrücker Rosengartens, Heiko Hübscher, im Stadt-Bauausschuss Entwürfe für eine neue Beschilderung präsentiert (wir berichteten). Die neuen Schilder sind vor allem auf Besucher gemünzt, die mit dem Zug am neuen Bahnhaltepunkt Rosengarten eintreffen. Bislang wiesen von dort aus mehrere als Provisorium angebrachte, laminierte Schilder den Weg. Jetzt sind stabile, hochwertig wirkende Hinweistafeln in dunklem Erdton angebracht worden. Bereits an der Landauer Straße, gegenüber dem Bahnhaltepunkt, weist ein erstes Schild den Weg, es folgen weitere Tafeln auf dem Parkplatz des Rosengarten-Hotels und in der Allee.