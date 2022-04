Wirte in Zweibrücken zahlen nicht für Außenbestuhlung : Hattrick für die Außengastronomie-Förderung

Zweibrücken Das schöne Wetter seit Ostern verlockt auch dazu, die Zweibrücker Außengastronomie zu nutzen. Doch Gastwirte und Einzelhändler leiden weiter unter der Corona-Pandemie. Deshalb erlässt die Stadt ihnen auch 2022 komplett die Sondernutzungsgebühren. Zum letzten Mal?

Nach so viel Einstimmigkeit hat dieses Jahr nun die Stadtverwaltung das Thema selbst auf die Tagesordnung des Stadtrats gesetzt. Und der beschloss in seiner März-Sitzung einstimmig, den Sondernutzungsgebühren-Erlass bis Ende 2022 zu verlängern.

Diesbezüglich war sich FWG-Fraktionschef Kurt Dettweiler nicht so sicher: „Wir können nicht sagen, was nächstes Jahr ist. Vielleicht ist die Pandemie dann noch viel schlimmer.“ Wosnitza wollte das auch nicht ausschließen, erklärte aber seine Worte: „Bei mir greift das Prinzip Hoffnung.“

Die stellvertretende SPD-Fraktionschefin Theresa Wendel begrüßte den Gebühren-Erlass als „Unterstützung der lokalen Gewerbetreibenden, die erhebliche Mindereinnahmen durch die Pandemie haben. Wir sollten als Stadt die Kosten in jedem Fall in Kauf nehmen – zur Existenzsicherung.“

Wieviel zum Beispiel Gastwirte durch den Erlass der Sondernutzungsgebühr sparen, hängt davon ab, wie lange sie draußen bestuhlen und wie viel öffentliche Fläche sie hierfür nutzen. In den meisten Fällen geht es aber um Hunderte Euro. Das griechische Restaurant am Alexanderplatz etwa hatte 2020 in einem Merkur-Artikel erklärt, in fünf Monaten durch den Erlass etwa 400 Euro zu sparen.