Elastikschicht darunter sollte 35 Jahre halten - tat es aber nur 15 : Teure Überraschung vor Kunstrasenplatz-Sanierung in Ixheim

Zweibrücken Die Kosten steigen um über 52 Prozent. Denn nicht nur der Kunstrasen-Belag selbst muss ausgetauscht werden, wie sich jetzt herausgestellt hat.

Neue Hiobsbotschaft für die hoch verschuldete Stadt Zweibrücken und viele Sportler: Die Sanierung des Kunstrasenplatzes am Sportplatz in Ixheim wird wohl 170 000 Euro teurer als gedacht. Darüber hat die Stadtverwaltung am Mittwochabend den Sportausschuss informiert.

Erst 2006 war zur Freude der Sportler anstelle des alten Braschenplatzes der moderne Kunstrasenplatz angelegt worden. Stadt, Land und SV Ixheim investierten damals insgesamt 637 000 Euro. Doch schon 2011 mussten erste Nähte ausgebessert werden, in den beiden Folgejahren immer mehr. Zunächst geschah dies noch durch den Hersteller im Rahmen der Gewährleistung sowie auf Kulanz. Bei einer Ortsbegehung vor der Grundreinigung 2018 fiel der Stadtverwaltung auf, dass der Belag stellenweise stark abgenutzt ist und an etlichen Stellen über den gesamten Platz aufgegangen ist – die Stadt ließ für 12 300 Euro beschädigte Stellen austauschen und offene Nähte sichern.

2019 verklumpte – vermutlich infolge des ungewöhnlich heißen Sommers – vermehrt der verfüllte Granulatanteil im Kunstrasenbelag, seitdem sind Reinigung und Pflege erschwert. „Auße rdem klagten Benutzer des Sportplatzes, dass durch die klumpigen Anhaftungen des Granulates an Schuhen und Kleidung eine ordnungsgemäße und sichere Ausübung des Sportes kaum mehr möglich ist“ , heißt es in der von Sportdezernentin Christina Rauch (CDU) unterzeichneten Sitzungsvorlage für den städtischne Sportausschuss weiter.

Doch gutachterliche Untersuchungen, die zur Aufstellung der Ausschreibung durchgeführt wurden, brachten dann im August 2021 die Hiobsbotschaft. „Es hat sich herausgestellt: Es muss noch weit mehr hergestellt werden“ als der Kunstrasen-Belag selbst, so Rauch. Denn die „Elastikschicht“ darunter erfülle „in weiten Bereichen nicht mehr die technischen Anforderungen nach der einschlägigen DIN-Norm“, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Sie könne laut Gutachten nicht mehr verwendet werden und müsse ebenfalls erneuert werden. Die Stadt schreibt dazu weiter: „Dieses Ergebnis war umso überraschender, als bei den letzten Belagsaustauschaktionen in Strapazierbereichen im Jahr 2018 Hinweise darauf nicht vorlagen und zudem elastifizierende Schichten im allgemeinen eine Lebensdauer von bis zu zwei Belagserneuerungen aufweisen, also mit dem Erstbelag zusammen von plus/minus 35 Jahren.“