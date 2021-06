Zweibrücken holt externen Sachverstand, um 260 Millionen Euro Schuldenberg zu verkleinern : Ex-ADD-Präsident soll Stadthaushalt sanieren

Zweibrücken Seit Jahren ermahnt die Kommunalaufsicht das hoch verschuldete Zweibrücken zum sparen. Jetzt der frühere Chef der Landesbehörde, Josef Peter Mertes, als Leiter der künftigen Haushaltskommission sich selbst führend um das Abtragen des Schuldenbergs kümmern.

Der städtische Schuldenberg in Höhe von mehr als 260 Millionen Euro soll abgebaut werden. Dieser gewaltigen Herausforderungen wollen sich jetzt massiv Oberbürgermeister Marold Wosnitza, Bürgermeister Christian Gauf, Kämmerer Julian Dormann und der Stadtrat stellen. Mit neuen Ideen, Wegen und Strukturen. Schlüssel zum Erfolg soll eine Haushaltskonsolidierungskommission werden. Mit einem anerkannten, externen Fachmann an der Spitze, wie die Stadt jetzt vor der Presse bekanntgab: der frühere Präsident der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier, Josef Peter Mertes.

Der vom Stadtvorstand vorgeschlagene Kommissions-Leiter Josef Peter Mertes sei nicht allein Ex-Präsident der auch für die Kommunalaufsicht zuständigen ADD, sondern ebenso langjähriger SPD-Landtagsabgeordneter und bereits erfolgreicher „Haushaltssanierer“, sagte Wosnitza (SPD). Der Oberbürgermeister erinnerte an die grundsätzliche Zustimmung des Stadtrats zur Haushaltskommission im Februar (wir berichteten) . Bereits in der Vergangenheit habe die Stadt enorme Anstrengungen zur Haushaltskonsolidierung unternommen – und das nicht ohne Erfolg, wie auch Bürgermeister Christian Gauf (CDU) als Haushaltsdezernent sagte.

Für Gauf gibt es kein Drumherumreden: „Wir sind als eine der kleinsten, kreisfreien Kommunen Deutschlands überschuldet und nehmen dabei den siebten Platz ein. Die Ausgangslage ist sehr, sehr undankbar. Die Zahlen sind bekannt. Allein für Liquiditätskredite stehen 187,5 Million zu Buche. In den letzten zehn Jahr stieg das Jahresdefizit um zehn Millionen. Würde man nur die letzten fünf Jahre in die Betrachtung einbeziehen, wären wir gar bei einer Verbesserung, weil es nur die Hälfte dieser Summe wäre. Die Tendenz ist wohl erkennbar. Doch die Problematik ist und bleibt der nicht finanzierte Sozialetat.“ Allein im Haushaltsjahr 2021 betrage das Planungsdefizit bei den Sozialausgaben 17,4 Millionen Euro: „An diesem Beispiel wird sichtbar, dass die Gesamtproblematik nicht selbst verschuldet ist!“

Die prekäre Situation brachte Oberbürgermeister Wosnitza nochmals auf den Punkt. „Die Diskussionen bei den Haushaltsberatungen drehten sich stets um eine Thema: Kürzungen um freiwillige Leistungen und Erhöhung der Grundsteuer.“ Dabei machte der OB klar, dass „Freiwillige Leistungen“ überhaupt erst das Zusammenleben in der Stadt ausmachen, was Zweibrücken lebenswert macht, neben schlafen und arbeiten. Ziel soll deshalb sein, jährlich 5,2 Millionen einzusparen. „Das ist ein dickes, dickes Brett das wir da bohren!“ Wosnitza erläuterte: „„Es wird erwartbar um schwierige, auch unliebsame Entscheidungen gehen.“ Neben dem Senken von Ausgaben würden sicher auch Diskussionen über Einnahmeerhöhungen nicht ausbleiben. Von dem externen Rat und dem Einsatz der Zweibrücker in der Kommission erhofft sich Wonsitza aber auch „kluge und kreative Ideen, die uns überraschen, begeistern und die Stadt nach vorne bringen. Nur so werden lebenswertprägende Leistungen der Daseinsvorsorge, insbesondere die sogenannten freiwilligen Leistungen etwa in den Bereichen Sport und Kultur zu schützen sein.“