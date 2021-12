Mietvertrag im Zweibrücker Hilgard-Center verlängert : Saarländer Dieter Ernst baut Edeka-Filiale komplett um – für 2,4 Millionen Euro

Edeka-Ernst im Hilgard-Center schließt im Sommer für fünf Wochen für einen Total-Umbau. Zuvor gibt es eine große Ausverkaufs-Aktion. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Fünf Wochen will Unternehmer Dieter Ernst seinen Supermarkt schließen – für einen radikalen Umbau. Dabei stand angesichts der Stadt-Politik zeitweise sogar auf der Kippe, ob Ernst mit seinem Geschäft überhaupt in Zweibrücken bleibt.

Alles neu macht der Sommer 2022: Dann wird Dieter Ernst eine der wichtigsten Investitionen in seiner Karriere als Unternehmer tätigen. Im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur kündigt der Bexbacher an, in seinen Edeka-Markt im Hilgard-Center in Zweibrücken 2,4 Millionen Euro zu investieren.

„Der Markt wird komplett umgebaut“, sagt Ernst. Der Saarländer, der neben seinem Edeka-Markt im Hilgard-Center noch einen weiteren Edeka-Markt in Niederauerbach leitet, setzt damit ein Ausrufezeichen. Denn bislang war offen, ob er seinen Mietvertrag für das Hilgard-Center, der 2022 ausläuft, verlängern wird.

2019 hatte er im Merkur erklärt, den Vertrag für seinen Markt in Niederauerbach zu verlängern. Der Vertrag dort wäre ebenfalls 2022 abgelaufen, Ernst hatte hier bis 2028 verlängert. Zum damaligen Zeitpunkt hatte er erklärt, es sei noch nicht entschieden, wie es im Hilgard-Center weitergehe. Ernst hatte die Stadt gewarnt: Sie lasse immer mehr Handel auf der Grünen Wiese zu, unter solchen Vorzeichen ständig wachsender Konkurenz sei es ungewiss, ob er sein Engagement im Hilgard-Center verlängern könne.

Nun sind die Würfel gefallen, macht der Unternehmer im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich. Der Vertrag für die Mietverlängerung sei zwar noch nicht offiziell unterschrieben. Aber er werde verlängern – „bis 2036 oder maximal 2038“. Ansonsten würde der Bexbacher natürlich auch keinen Millionenbetrag in die Hände nehmen, um den Markt neu zu gestalten.

Es wird ein kompletter Umbau. Den genauen Zeitpunkt will der 61-Jährige noch nicht verraten. Auch mit Blick auf die Konkurrenz. Nur soviel: „Im Sommer geht es los. Es gibt vorher einen totalen Ausverkauf. Alles kommt raus.“

Info Personalnot als Herausforderung Händeringend sucht Dieter Ernst neue Mitarbeiter für seine beiden Edeka-Märkte in Zweibrücken. „Es ist ein echtes Problem, Leute zu finden“, klagt er. Rund 125 Mitarbeiter beschäftigt er: den Großteil im Hauptmarkt im Hilgard-Center, hier sind es gut 100 Mitarbeiter, in Niederauerbach sind es über 20. Zuletzt hat Ernst durch die Übernahme der ehemaligen Ecker-Bäckereien in beiden Märkten Personal hinzugewonnen. Ernst hebt hervor: „Die Mitarbeiter der beiden Bäckereien, die direkt bei mir unterschrieben haben, stehen finanziell jetzt besser da als vorher.“ In Niederauerbach hat er zu den vier Bäckerei-Kräften eine fünfte eingestellt. Dennoch klemmt es, Ernst benötigt dringend Personal für die Metzgerei. „Ich nehme auch gerne Quereinsteiger aus der Gastronomie“, wirbt er. Auch für Kassen und Info sucht er Verstärkung. (eck)

Es werde besondere Aktionen und Schnäppchen geben, um alles an den Mann zu bringen. Wenn der Markt dann leergefegt ist, geht es los. „Für fünf Wochen wird geschlossen. So lange wird der Umbau dauern. Es wird alles erneuert. Es entsteht ein komplett neuer Markt“, blickt der Unternehmer voraus.

Dieter Ernst nimmt so viel Geld in die Hand wie fast noch nie in seiner Laufbahn als Händler – 2,4 Millionen Euro sind veranschlagt. Was wird die Kunden nach dem Umbau alles erwarten? Ernst will sich noch nicht richtig in die Karten blicken lassen. Auch hier ist die Konkurrenz der Grund. Aber es werde ein attraktiver Markt geschaffen.

Info Dieter Ernst kritisiert 2G-Regelung im Handel Mit Unverständnis reagiert Dieter Ernst auf die unterschiedlichen Corona-Regeln im Handel. Für Ernst als Leiter von zwei Märkten im Lebensmittel-Segment ist die Situation nicht so dramatisch, denn hier gilt, dass alle Bürger einkaufen dürfen, sie müssen nur eine Maske tragen und die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln beachten. Aber dass seinen Kollegen in den anderen Branchen des Handels bundesweit die 2G-Regel auferlegt wurde (nur Geimpfte und Genese zugelassen), irritiert Ernst. Er springt für diese in die Bresche. „Ich kann diese 2G-Regel überhaupt nicht nachvollziehen. Ich kenne keinen einzigen Fall, in dem es im Handel nachweislich einen Corona-Ausbruch gegeben hätte. Der Handel kann die Hygieneregeln problemlos umsetzen, das hat er bewiesen, wir haben überall Maskenpflicht, die Leute halten sich daran.“ (eck)

Ernst sagt, er habe nur einmal noch etwas mehr Geld in die Hand genommen: „Für die Neueröffnung des Edeka-Marktes im Hilgard-Center, 2007, habe ich 2,6 Millionen Euro investiert.“ Es sind große Summen, die hier im Spiel sind. Aber der Unternehmer hat deswegen keine schlaflosen Nächte.

Info Inflation: Dieter Ernst bekommt „das Grauen“ Große Sorge bereitet dem Unternehmer Dieter Ernst die derzeitige Inflation. „Wenn ich mir die aktuelle Preisentwicklung anschaue, dann bekomme ich das Grauen“, sagt er. An die Politik gerichtet, macht er deutlich: „Egal, ob es nun um das Thema Landwirtschaft oder den Klimawandel geht, ich muss acht geben, dass für die Menschen alles noch bezahlbar bleibt.“ Den Eindruck habe er leider nicht. „Die Preise schnellen in die Höhe“, sagt Ernst. Angesichts dieser Entwicklung wundert er sich über jüngste Aussagen des neuen Landwirtschaftsministers Cem Özdemir (Grüne), dass Fleisch in Deutschland viel teurer werden müsse. „Natürlich ist bei der Massentierhaltung ein Umdenken nötig. Und die Landwirte müssen vernünftige Preise bekommen – aber es funktioniert nur, wenn die Menschen auch künftig in der Lage sind, das zu bezahlen.“ (eck)

Ernst sieht sich gerade erst wieder durch ein Rekord-Weihnachtsgeschäft im Standort Zweibrücken bestätigt. „Das diesjährige Weihnachtsgeschäft war das stärkste in den 14 Jahren, seit ich im Hilgard-Center bin“, strahlt er. Es sei einfach alles gut gelaufen. Hochwertige Produkte genauso wie günstige Artikel. Die Kunden seien in Kauflaune gewesen. Aber auch sein Markt in Niederauerbach bereite ihm Freude. „Der lief 2020 prozentual sogar noch besser. Es ist ja auch der einzige Vollsortimenter in Niederauerbach“, erklärt der Unternehmer.

Dieter Ernst strahlt: Das diesjährige Weihnachtsgeschäft war das beste, seit er 2007 den Edeka-Markt im damals neuen Hilgard-Center in Zweibrücken eröffnete. Foto: S. Jung