Zweibrücken Zum Saisonende am Dienstag hat der Rosengarten 114 125 Besucher gezählt. Erneut wurden mehr Jahreskarten verkauft. Diese werden 2023 um 23 Prozent teurer.

Die Betreiber des Rosengartens in Zweibrücken sind mit der Saison 2022 „sehr zufrieden“. Diese Bilanz zieht Heiko Hübscher, gärtnerischer Leiter der Anlage, auf Anfrage unserer Zeitung. Die Saison endete dieses Jahr mit dem Kassenschluss am Abend von Allerheiligen, am 1. November.

Aufmerksame Besucher haben es in den vergangenen Wochen sicher schon registriert – die Fontänen im Rosengarten in Zweibrücken sprudeln nicht mehr so lange in den Abendstunden wie in früheren Jahren. Oder ist diese Beobachtung, die auch der Merkur-Reporter meint gemacht zu haben, etwa nur eine Einbildung? Heiko Hübscher, Chef-Gärtner des Rosengartens, bestätigt auf Anfrage: „Es ist richtig, dass die Fontänen bei wenig Betrieb immer stundenweise im Wechsel geschaltet wurden beziehungsweis auch morgens erst etwas später eingeschaltet wurden.“ Der Anlass ist wenig verwunderlich, wie Hübscher anmerkt: „Hintergrund ist natürlich die Einsparung von Energie und auch Energiekosten, da die schon sehr alten Pumpen der Fontänen auch einen entsprechenden Energieverbrauch haben.“

Mit dem endgültigen Schließen der Kasse in den Abendstunden von Allerheiligen habe man 114 125 Besucher gezählt. „Ein für uns sehr zufriedenstellendes Ergebnis. Zufrieden sind wir auch, weil wir dieses Ergebnis trotz eines wegen der schlechten Witterung schwachen Herbstmarktes und vor allem auch der seit Corona immer noch fast komplett fehlenden Busgruppen erzielen konnten“, erklärt Hübscher zu den schwierigen Rahmenbedingungen, die auch 2022 – dem dritten „Corona-Jahr“ in Folge – bestanden.

Die Jahreskarten werden immer beliebter. Und 2023 müssen die treuen Stammgäste in einen etwas säuerlichen Apfel beißen. Der UBZ erhöht die Preise für die Jahreskarten sowohl für Einzelkarten wie auch Familienkarten um rund 23 Prozent. Kostete die Einzel-Jahreskarten bislang 26 Euro, sind es ab der neuen Saison (Start am 2. April) 39 Euro. Und für die Familienkarten werden statt bisher 39 Euro künftig 48 Euro fällig. Die Gründe hierfür lägen „hauptsächlich an den in den letzten zwölf Jahren gestiegenen Personal-, Material- und Energiekosten, aber auch an den allgemein defizitären Ergebnissen des Rosengartens“, erklärt Hübscher. Und fügt hinzu: „Selbstverständlich wird auch diese Erhöhung nicht ausreichen, um den Rosengarten in Richtung eines positiven Ergebnisses zu bewegen, aber das jährliche Defizit wird dadurch verringert.“