Dornröschen wird saniert, neue Beete entstehen Rosengarten rüstet sich für Saisonstart

Start in die Saison 2024 ist an Gründonnerstag, 28. März, elf Uhr. Dann können die Besucher „mit einem Gläschen Sekt“, wie es auf der Internetseite des Rosengartens heißt, die Eröffnung feiern. Zwei Tage später, an Karsamstag, lädt der Rosengarten dann zur mittlerweile traditionellen Eiersuche ein. Der Osterhase erscheint höchstpersönlich in der Anlage und bringt Geschenke für die Kinder mit, die bei seinem Suchspiel mitmachen und die im Park versteckten Osterfiguren entdecken. „Dazu gibt es tolle Preise zu gewinnen“, verspricht der Umwelt- und Servicebetrieb UBZ, der den Rosengarten betreibt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, Treffpunkt ist um 14 Uhr für alle Kinder an der Konzertbühne.

Der Veranstaltungskalender für die Gartenanlage ist auch 2024 gut gefüllt. So startet die beliebte Reihe „Picknick im Park“ am Sonntag, 5. Mai. Dann spielt das Duo „Nickel & Dime“. Der stets besucherstarke Rosen- und Gartenmarkt findet am Samstag, 8. und Sonntag, 9. Juni statt und der Höhepunkt der Saison, die Rosentage mit dem Fest der 1000 Lichter, ist am Samstag, 22. Juni. (eck)