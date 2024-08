An einem Tag gelangten 30 Personen mit einer Karte in den Rosengarten UBZ sperrt drei dreiste Dauerkarten-Inhaber

Der Schwindel fiel auf, weil in der Nähe des Drehkreuzes eine Kamera befestigt ist. Diese liefert die Bilder live in das Kassenhäuschen. Die Mitarbeiterin dort habe ihren Augen nicht trauen wollen, als sie gesehen habe, wie ein regelrechter Pulk an Besuchern in die Anlage spazierte. Alles auf eine Karte gesetzt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als Hintergrund muss man wissen: Wer eine Jahreskarte bestellt und angibt, als Familie einen Kinderwagen einzusetzen (oder als Senior einen Rollator) bekommt eine besondere Freischaltung. Dann öffnet sich mit dem Auflegen der Karte am Drehkreuz ein gesondertes Metalltürchen; denn mit Kinderwagen oder Rollator ist der Zugang durch das Drehkreuz kompliziert. Wer Missbrauch betreiben will, muss das Metalltürchen, das eigentlich automatisch zufällt, einfach offen halten, dann können mehrere Leute unerlaubt eintreten.