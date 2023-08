Mehrere Anzeigen erwarten 61-Jährigen Porsche-Raser stresst Polizei und Kloster-Hotel

Der Porsche-Raser hat am Samstag sowohl am Abend wie auch in der Nacht für Unheil und Stress gesorgt. Erst fuhr er wie wahnsinnig geworden am Turbo-Kreisel entlang und baute einen Unfall, nach dem er dann flüchtete. Nachts lief er dann zur „Hochform“ auf und betätigte zweimal den Notruf mit abenteuerlichen Behauptungen rund um das Kloster-Hotel in Hornbach. Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa

Foto: dpa/Carsten Rehder