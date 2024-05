2024 und 2025 ZOB und Alex im Fokus Polizei und Stadt schauen genauer hin

Seine Beamten und er hätten das Ohr nahe am Bürger, sehr wohl registriere man, dass vor allem ältere Menschen ZOB und Alex gerade zu späterer Stunde, wenn es dunkel geworden ist, gerne meiden. Dann schlägt so mancher Bürger lieber einen Bogen um diesen Bereich und verzichtet beispielsweise darauf, an den Geldautomaten im Umfeld (Sparda-Bank direkt am ZOB beziehungsweise Sparkasse Südwestpfalz in der nahen Münzstraße) Geld abzuheben. Auch dem Merkur wurde in den vergangenen Monaten mehrfach von Bürgern dieses Unbehagen kundgetan.